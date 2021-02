Javier Bertucci: “Fui señalado como colaborador del Gobierno” [+Video]

El diputado a la Asamblea Nacional oficialista, Javier Bertucci, contó detalles de la deportación por parte de autoridades de Estados Unidos cuando se disponía a entrar al país norteamericano.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el político explicó que llegó con su familia al aeropuerto de Miami a las 5:00 p.m. del martes 23 de febrero. Al aterrizar fue trasladado a un sector donde lo tuvieron retenido por más de 12 horas, hasta las 7:30 a.m. del miércoles 24 de febrero.

Los funcionarios estaban esperándome, me dijeron. Fui señalado, por uno de los funcionarios, como una persona que estaba colaborando con el gobierno“, dijo sobre el argumento que le dieron funcionarios de migración en el aeropuerto de Miami.

El excandidato presidencial agregó que “no hay ninguna razón” para que se le impidiera ingresar al territorio estadounidense. “No violé ni he violado ninguna ley, mis papeles estaban en absoluta regla, mi visa estaba vigente hasta el 2023, que la he usado múltiples veces para entrar a EEUU, y aparte tenía mi prueba PCR“, reseñó 800Noticias.

“No es agradable, para nada, que no te dejen entrar a un país, y menos por razones políticas, y menos por matrices de opinión equivocadas, que han logrado engañar a un pequeño grupo en Estados Unidos, pero no podrán engañar por todo el tiempo”. recalcó.

El pastor evangélico responsabilizó a “la oposición radical” por haber sido expulsado de Estados Unidos. “Qué tanto mal le ha hecho este grupo pequeño, disminuido, de la oposición radical, que sigue mintiéndole a Estados Unidos y que desesperados quieren evitar que los que somos oposición moderada e independiente, que no haya otra voz que se escuche en Washington“, señaló

Bertucci indicó que viajaba para sostener “unas reuniones no oficiales, con organizaciones no gubernamentales que están interesadas en enviar a Venezuela ayuda humanitaria”. aseguró.