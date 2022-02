Iraida Villasmil: No me he planteado modificar la Constitución del Zulia

Iraida Villasmil, presidenta electa del Consejo Legislativo del estado Zulia CLEZ, en los comicios regionales del 21 de noviembre de 2021, advierte que una modificación de la Constitución del estado Zulia "dependerá de por dónde vaya la gestión de gobierno del primer mandatario regional, Manuel Rosales, pero "yo no me he planteado ninguna modificación, para nada".

En su opinión debe fortalecerse un sistema jurídico en visual del sostenimiento del Estado, "porque cuando nos quitan algunas competencias, que son nuestras, el tema de dónde van a llegar nuestros ingresos también te pone a pensar. Nosotros lo que tenemos es que fortalecer al propio Estado Zulia", reitera.

Aquí lo que estamos planteando es el sostenimiento de leyes que apalanquen la gestión del Gobierno y que además le permita al Zulia salir del desastre en la que nos la dejaron metida, dice.

En conversación con Versión Final, Villasmil, abogada, egresada de la Universidad del Zulia, profesora de Derecho en Historia Política de la Universidad Rafael Belloso Chacín, vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo y exdiputada suplente del CLEZ, considera que al Zulia más que leyes, "le falta una adecuación de lo nacional".

Lo que se ha hecho con el tema nacional petrolero, afecta al Zulia; explica, el tema de que los ganaderos se sientan tan afectados y no tengan cartera de crédito, porque ellos ahora no son dueños de sus tierras sino unos meros pisatarios, afecta al Zulia; el hecho de que por ejemplo si te vas al oeste de Maracaibo, no te puedes comunicar ni con toques de tambores, afecta al Zulia; el hecho de que tengamos esta crisis en el Zulia de la gasolina, agua, luz, afecta al Zulia; y esas son competencias nacionales, acota.

Si me pones a escoger entre lo que tenemos que hacer, orientando lo nacional para que entiendan lo que están pasando las regiones, me quedo con ese lado y ayudaríamos enormemente a lo nacional a entender en toda esa materia legislativa, la importancia que tienen de adecuarse a los reales problemas de nuestras regiones.

Recuerda que el puerto es nuestro, "pero no depende de nosotros, depende de una decisión nacional. Entonces si me pones a escoger entre una cosa y otra me gustaría que empezáramos a ver a las regiones con sus verdaderas dolencias, padecimientos y con el sueño que tiene toda una generación que lo que quiere es echarle pichón al país".

Balance de primeros meses de gobierno

-Qué balance hace de estos primeros meses de gobierno legislativo?

-Yo hago un balance muy positivo. Te tengo que decir que primero que nada conseguimos un palacio de pie, a diferencia de lo que le ha sucedido al Gobernador con el resto de sus oficinas. Estoy altamente agradecida a la expresidenta, Ángela Fernández, porque esto que ves, fue entregado así, bueno, algunas cosas que hemos rescatado, obras de arte, son otros temas, pero cuando uno ve la tragedia de lo que recibió el Gobernador en todas las instancias, uno dice gracias a Dios que tenemos un palacio donde todos empezamos de una vez a trabajar. El balance ha sido muy positivo porque hemos logrado una integración total. Cuando hablo de todos los legisladores, estoy hablando de todos, la bancada de la Unidad y la bancada del oficialismo. Estamos todos integrados. Acabamos de constituir todas las comisiones y las comisiones han sido todas integradas en una mezcla muy buena entre ellos y nosotros. Los quince legisladores principales y quince suplentes estamos todos integrados jugando un solo juego en un solo objetivo, el rescate del Zulia. Aquí hay un solo lema “El Zulia nos une”.

-Es por primera vez legisladora ¿Qué tal la experiencia?

-Buenísima, yo tuve la suerte de haber sido suplente de Eliseo Fermín, nunca fui principal y cuando a mí me ofrecieron esa suplencia, el gobernador Manuel Rosales me dijo: Iraida (yo estaba un poco molesta, porque era una mujer de la calle y me sentía, cónchale, esto es lo que me va a dar) te estoy poniendo un encargo, aprende, porque la función legislativa es muy distinta a andar en la calle haciendo política. Eso se lo agradezco a Manuel Rosales, toda la vida. Tuve excelentes profesores como Marlene Antúnez, Marianela Fernández, Eliseo Fermín, que era el principal, yo era su suplente. Yo me venía y me sentaba en la sesión. Marlene me decía, no importa, ve y siéntate y aprende. Marianela Fernández, me mandaba a sentar también, aprende, porque algún día tú tienes que saber cómo va a ser esto. Imagínate, y me toca esta responsabilidad con todos mis compañeros de la Unidad que son por primera vez, exceptuando a Edgar Antúnez, pero por supuesto que es la primera vez para todos. Primera vez que soy principal, que me incorporo, yo no sabía lo que era una comisión de mesa, yo no participaba en nada de esas cosas.

-En su opinión ¿Cuál es la ley más importante aprobada hasta ahora y cuál sería la próxima de mayor impacto en el Estado?

- Hay una con el tema fiscal, la Ley de Timbre Fiscal, que la estamos actualizando, estamos mirando muchos temas con respecto al ambiente, estamos viendo lo turístico, estamos viendo lo administrativo, porque el palacio necesita adecuarse a las nuevas realidades tecnológicas y modernas. De las culturales, cómo vamos a proteger nuestro patrimonio cultural, porque además tenemos un ecosistema tan rico. La protección del Lago, el tema del agua, el tema de la frontera, la limitrofía de los municipios. Tenemos infinidad de temas y todos son urgentes, importantes y necesarios. Lo más importante aquí es que queremos gobernar con la mirada del gobernador Manuel Rosales. Nuestro primer deber es apoyar el programa de gobierno del Gobernador. El gobernador lo que necesite para sacar adelante su plan de Gobierno, ahí estamos los diputados y si tenemos una de las mesas listas, nos vamos con la que él necesita ya. Aquí lo importante es apoyarlo a él. Acuérdate que el Consejo Legislativo tiene que servir, además de control, como no, de soporte a la gestión regional. Y ese es nuestra primera mirada.

- ¿En esta experiencia legislativa ha tenido que recurrir a especialistas o aprender nuevas cosas para liderar el CLEZ?

- Claro, por supuesto. Te puedo hablar de una visita que nos hicieron todos los miembros de Fedecámaras, quienes nos dieron una serie de recomendaciones importantes. Estoy altamente conmovida con la visita que nos hizo la Cámara de la Construcción, liderada por Boris Castellanos, quien nos dijo cosas importantes del ambiente, nos recomendó algunos asesores. Yo lo saqué del palacio y me lo llevé para la esquina donde está inconcluso el nuevo proyecto de construcción, donde operan las oficinas de los parlamentarios con la administración. ¿Y qué te parece que la Cámara de la Construcción me ha donado el proyecto? Nos lo está adecuando, nos los está poniendo con todas las medidas, con todo lo que se tiene que usar en parámetros para pedir dinero en cualquier lugar del mundo. La primera visita de la Cámara de la Construcción fue para aportarnos el proyecto y nos van a donar el proyecto completo del edificio.

- ¿Ese proyecto sería para culminarlo en su gestión?

-Bueno, la gestión de nosotros dura cuatro años. Tiene que terminarse antes de los cuatro años. Quien esté en la presidencia no importa, porque aquí todos estamos empujando los objetivos. Por ejemplo, esta comisión, no la presido yo, la preside la doctora Ángela Fernández, del chavismo. El día más amargo de mi vida fue la distribución de las oficinas de los parlamentarios porque hay una chiquita, son una peor que otra, hay unas que parecen unos huecos de cucarachas. No, en el edificio que tenemos en el proyecto todos tendrán sus oficinas iguales, las mismas medidas, con antesalas, quince oficinas igualitas todas. La comisión la preside Ángela Fernández, porque ella me lo dijo: Iraida, ahí hay un edificio que se ha debido terminar, se empezó en la gestión de Pablo Pérez, no se terminó, pero es del CLEZ. Le dije, bueno, quien te manda de bocona, ahora serás la presidenta de esta comisión. Ella está feliz. Tú te imaginas que salgamos Ángela Fernández y yo a buscar presupuesto para el nuevo edificio parlamentario. ¿Quién nos los va a negar?

- ¿Qué ha sido lo más difícil en su experiencia como presidenta del CLEZ?

- Nada. Yo me la estoy gozando. Te lo juro que nada. Quizá el día que fue la distribución de las oficinas de los parlamentarios, pero nos reímos mucho después. Día difícil no, por qué, porque los tengo a todos. Cuando hay un problema toco un pito y aquí viene todo el mundo y entre todos buscamos las soluciones. Yo estoy disfrutando mucho lo que hago. Todo se convierte en una maravilla cuando uno ama lo que hace. Estoy feliz, agradecida con Dios, con La Chinita, con mi partido, que lo adoro, Un Nuevo Tiempo, que por cierto está por celebrar su aniversario y con el hombre que me ha dado esta oportunidad, el gobernador, Manuel Rosales, a quien no pienso fallar mientras a mí me toque conducir este palacio legislativo.

El hombre hace el cargo

- ¿Se imaginó o soñó con ser la presidenta del CLEZ?

- No, porque nunca he asumido las luchas políticas pensando en el cargo. Primero que en los cargos no creo. Creo en las luchas de los hombres y mi papá siempre nos decía; recuerden que los cargos no hacen al hombre, el hombre hace el cargo y si usted es barrendero y lo hace muy bien, todo el mundo hablará del barrendero de la esquina que barre muy bien. Yo he tenido la bendición, la fortuna, de tener una familia que lo ha tenido todo en la vida, mucha gente decía qué le pasó a Iraida, pero yo estaba convencida de que la lucha de un país vale la pena. Y después se transformó no solo en la lucha de un país, se transformó en la lucha por el rescate del estado Zulia. Porque quien me diga a mí que el estado Zulia nos lo volvieron ñaca, nos tiraron al último puesto, está destruido por los cuatro puntos cardinales y no sienta dolor ni aflicción y de paso no quiera hacer nada, no es zuliano.

- ¿Iraida, está conforme con lo que gana?

- Risas. Hay una cosa que se llama el salario emocional. Cuando estás emocionalmente contenta y estás viviendo con alegría lo que estás haciendo por la gente, el salario es importante pero como que no se te vuelve el tema. Hay una frase bellísima de Santa Teresa de Calcuta: el que no vive para servir no sirve para vivir, y el trabajo político es de un gran servicio. No hay salario que pague el sacrificio, el servicio, las horas, dejar a tu familia, dejar a tu marido, dejar tus proyectos personales, dejar tus empresas, dejar todo por salir a dar la cara en un cargo público, para sacar una gestión, sacar a un Estado; no hay salario que pague todos esos sacrificios, pero al lado de eso está el salario emocional que es la satisfacción de que la gente te quiera, te respete, que la gente entienda lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo.

En qué estatus está el presupuesto del Estado, entendemos que fue reconducido, ¿qué significa esto?

-Sencillamente, como lo calcularon los anteriores, lo calcularon con unas dimensiones poco reales ante los problemas y las circunstancias de todas las áreas que están pendientes. El gobernador tiene que reconducir ese presupuesto para poder avocarse a solucionar y hacer las cosas que hay que hacer en las primeras gestiones de emergencia. Reconducir es, adaptar los números a por lo menos una realidad cercana al problema, pero es engorroso porque requiere de un trabajo contable, tesorero. El gobernador que es una persona con experiencia sabía que tenía que venir una reconducción porque los cálculos y la mirada de inversión que hay que hacer en el Zulia requieren de un hombre que sepa de gestión y de gobierno y como el otro no sabía nada, el nuestro si sabe que se necesita para poder gestionar.

Presupuesto reconducido

- Ese presupuesto está reconducido, fue presentado ante por el Poder Legislativo, ¿cómo ha sido ese proceso?

- Cuando se empieza a legislar ya hay un presupuesto aprobado e inmediatamente el gobernador hace lo pertinente para solicitar la adecuación, la reconducción y cada partida reconducida tiene que ser aprobada y eso ha sido lo maravilloso. Cada partida viene con todos los ítems a dónde va y se muestra para nosotros tener la argumentación de la partida. Hay unos dineros rezagados, todo eso lo utilizó el gobernador para la infraestructura de oficinas, si el palacio de gobierno de broma no se cayó. Cada presupuesto o cada partida que pasa el gobernador para ser aprobada viene soportada y es ahí donde se hace la votación para aprobarle el presupuesto o la partida que esté pidiendo.

- Presupuestariamente ¿qué es lo más urgente?

-Todo. Qué es más urgente que la salud, la escuela, las vías, la seguridad. Ya no se podía circular por Maracaibo. A la Machiques- Colón no se puede ir. La gente que viene de San Cristóbal tiene que venirse por la Panamericana. Ocho y nueve horas de viaje porque no pueden transitar por la Machiques-Colón, que es la vía más importante para que el productor agrícola saque sus alimentos de Mérida, Táchira y Zulia. Te imaginas el costo que estos productores están pagando. También está el tema alimentario, el de la mujer, violencia, todo está en el piso. Aquí todo es urgente y demasiado importante.

- ¿Cuáles son las prioridades del CLEZ en este primer trimestre de 2022?

- A medida que pasan los días uno va viendo como más cosas. Ya te dije que nuestra prioridad era entendernos como fracciones, como cuerpo legislativo y como hacedores de la política. Proyecto, tengo la ilusión del proyecto del edificio del CLEZ, sueño con darle una nueva dimensión a este museo, a este monumento de la historia para que sea respetado y querido más. Tenemos el proyecto de apalancar la gestión del Gobernador, para que tenga nuevos ingresos, tenemos la mirada puesta en todos los trabajos que van a hacer las comisiones, tengo mucha ilusión con lo que hará la comisión indígena, tengo muchas expectativas que se cumplan ciertos temas que se le deben a nuestros hermanos indígenas, tengo mucha ilusión con lo que se va a poner en la comisión de los servicios, porque tenemos problemas serios de luz, agua, de los servicios públicos del Estado que esperamos ver cómo ayuda a ir apalancando la gestión del gobernador y yo diría que lo más importante es que el CLEZ vuelva a la gente, que la gente diga ahí está el CLEZ, hemos hecho el trabajo más importante de estos tiempos.