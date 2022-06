Instan a avanzar en negociones con EE. UU. y Francia en ámbito petrolero

El economista Luis Crespo, Magíster en Política Monetaria, estima que “las perspectivas de crecimiento en el primer trimestre en 2022 se mantienen, apalancadas fundamentalmente en el sector petrolero y la reactivación en el sector terciario: comercio, ocio, recreación, farmacia, turismo” pese a la ausencia de cifras concretas del Banco Central de Venezuela BCV.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio 2 + 2 de Unión Radio, recordó que, según estimaciones, este año en el país habría un crecimiento apróximado de 5 % en el primer semestre. “Las perspectivas que se construyeron a principios de año se identifican con las cifras de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)”.

Incluye como variable el escenario mundial, debido a la guerra en Ucrania, y el alza en el precio de los combustibles. “La acción de Francia solicitando la perspectiva que Venezuela pueda aumentar la producción petrolera, y la acción con Eni y Repsol que puede abrir perspectivas a que esto tenga efecto en el segundo semestre del año”.

En cuanto a la inflación, Crespo señaló que en los dos últimos meses se ha observado un repunte en el fenómeno, hicimos la advertencia sobre la poca sostenibilidad del comportamiento del que el gobierno alardeaba en los primeros meses del año por haber salido de la hiperinflación”.

“En el corto plazo yo no veo que retornemos al fenómeno de la hiperinflación” pero advirtió que hay mucho temor en relación a las nuevas medidas que el ejecutivo pueda tomar.

Explicó que actualmente el gobierno está registrando un mayor gasto fiscal. “Recordemos que hubo una disminución de gran magnitud de las responsabilidades del gobierno en lo público y dejo de gastar en los servicios y el tema del encaje legal (…) Eso no era sostenible en el tiempo, lo estuvimos advirtiendo y tomadas algunas medidas vemos como retornamos a una inflación de 2 dígitos”.

Estima que no retornaremos a la hiperinflación pero los venezolanos si enfrentaran “fuertes alzas de precio”.

Asimismo, advirtió que “no debemos empalagarnos” porque el crecimiento que se ha registrado “está basados en el sector terciario, un país no puede desarrollarse solo a partir del comercio y de las importaciones”.

Pide no cometer los mismos errores que en el pasado.

Crespo opina que “el entorno geopolítico a partir de Ucrania ha generado que EEUU y Francia reaccionen de una forma que pueda generar un efecto multiplicador positivo para Venezuela”.

Por su parte, el dirigente político Ángel Alvarado, economista y miembro fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas –OVF-, opina importante analizar el volumen de las exportaciones petroleras “y lo que estoy viendo es una desaceleración”.

Detalló que, tomando como base el mínimo registrado en septiembre 2020, a partir de ese momento se han duplicado las exportaciones “pasando de 340 mil barriles (de petróleo diarios) a más de 600 mil y, eso por supuesto hace que la economía esté mejor que ese punto”.

Precisó que en este momento durante el primer semestre del año, el crecimiento intermensual de la producción de crudo es 1 %. “Estas viendo cómo se paralizo el crecimiento que venía de las exportaciones y, si esto se mantiene y no hay otro tipo de cambio, que tiene que ver más con lo político en el segundo semestre, vas a entrar en un valle”, agregó.

Advirtió que “si no hay cambio en el volumen de exportaciones de crudo, básicamente la mejora que se puede estar viendo será solamente por la vía de los precios”.

Subrayó que al final los precios siempre terminan cayendo pues tienen que ver son una guerra “y entonces hay que estar preparados para esa caída”.

Destacó que “el OVF estima que la economía va a crecer en 2022 pero se está desacelerando esa tasa si no hay más cambios de los que estamos viendo en este momento”.

Aunque opina que el consumo seguirá creciendo, advierte que estamos llegando a un tope si no hay otro tipo de cambio. “En este momento la economía va a crecer este año pero si no hay otros cambios es posible que se desacelere y que posiblemente el año que viene estemos otra vez en un estancamiento de la economía, del consumo y de la a capacidad de compra y no te digo si el precio del barril baja a $60, lo que sería una catástrofe”.