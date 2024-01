Incertidumbre, temeridad e inconstitucionalidad: Las dudas que plantea la defensa de Venezuela ante la CIJ

Las disputas entre Venezuela y Guyana durante los últimos años, en torno al Esequibo, se han demarcado por continuos vaivenes, entre amenazas y acercamientos, en el que cada una de las partes pretende reafirmar su postura sobre la legítima pertenencia del territorio.

Sin embargo, el Gobierno venezolano tiene el tiempo contado. El próximo 8 de abril, un total de 80 días, debe presentar una contramemoria a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para defender los motivos por los cuales el Esequibo le pertenece.

Aun así, la administración de Maduro no da su brazo a torcer. La continua negativa de las autoridades nacionales por aceptar la jurisdicción obligatoria de la CIJ, plantea dudas respecto a si asistirá al tribunal para presentar sus argumentos históricos, o solo reiterará la validez del Acuerdo de Ginebra.

Hasta la fecha, el Estado no ha dado mayores luces sobre su estrategia. No obstante, el presidente Nicolás Maduro reiteró este lunes durante su memoria y cuenta a la Asamblea Nacional, que no se detendría hasta lograr que la recuperación del territorio sea "tangible y cierta".

¿Venezuela defenderá su postura?

Ni los tres expertos entrevistados por Versión Final conocen si el Estado se presentará ante la CIJ para defender su postura. En palabras del politólogo Luis Rendueles, la posición del oficialismo "no implica que dejarán de asistir, pero sí deja claro que no van a reconocer su jurisdicción".

Sin importar que se presenten o no ante las sesiones del CIJ, el Gobierno (...) reafirmará su desconocimiento a la jurisdicción de la Corte, recalcará que el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra, y seguramente afirmará que seguirán realizando todos los pasos para anexar el Esequibo al Estado venezolano", precisó el especialista en una entrevista para este medio de comunicación.

Por otro lado, el analista político Ricardo Lobo advierte que, el día de la cita jurídica, "dejar de asistir es una temeridad, porque en este mundo globalizado no solamente se encuentran los medios, las redes, también se encuentran las decisiones".

Lo peor que puede hacer un Gobierno es dejar un espacio libre, porque se ufane de decir que hay intereses de colonias, que hay intereses imperiales sobre ese espacio. Es una temeridad no asistir y lo mejor que puede hacer la representación del Gobierno actual es evidenciar la posibilidad de con los argumentos sólidos, históricos y políticos, ese territorio se circunscriba a la realidad venezolana", comentó Lobo a esta redacción.

Aspectos estratégicos

Sobre el equipo de abogados o juristas que la administración chavista designó ante la CIJ, Lobo asegura que debería ser conformado por un grupo de personas que "van a defender los intereses del Estado venezolano y van a procurar que sea el Estado venezolano quien, sobre manera alguna, gane cualquier litigio que vaya en contra de la real soberanía del país".

A la actualidad, el conjunto de especialistas está liderado por la vicepresidente Delcy Rodríguez, fiel a los principios del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)

(Esa) es la tragedia que tenemos hoy. Que el Gobierno venezolano, por encima de cualquier formación que tenga cualquier persona, lo que vale es la lealtad, y los juristas e historiadores con conocimiento mutuo de este tema, abundan, sobreabundan y de los mejores del mundo. Pero no van a defender prácticas ideológicas o partidistas, van a defender la postura que el Estado venezolano debe ejercer académica y profesionalmente sobre ese espacio llamado Esequibo", señala.

El especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Sergio Urdaneta, explica al respecto que "El tema de asistir y no asistir, el Gobierno debe pensarlo muy bien. Este es un problema que tiene aspectos jurídicos y aspectos estratégicos".

Desde el aspecto jurídico, presentar la contramemoria ante la CIJ no es un elemento que debería estar en juego. "Uno tiene que poner sus argumentos siempre, se los pidan o no se los pidan", alegó el también creador de un proyecto de Ley para anexar el Esequibo como el estado 24 del país.

En el momento de defender algo, uno tiene que exponer los argumentos que posee. Tengo que hacer valer mis derechos conforme a los mecanismos y procedimientos que se establecen", reseña.

Sentencia "inejecutable"

La posición de Sergio Urdaneta va más allá. "El tema de la Corte Internacional de Justicia tiene un vicio de origen que no lo hemos sabido explicar. (Este) está en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que podrá escoger uno de los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas".

El abogado puntualiza que en dicho artículo 33 se concede (entre las opciones existentes) la participación de un tribunal judicial (CIJ) o de un tribunal de arbitraje (que se establecería únicamente para dirimir el conflicto).

Urdaneta indica que la participación de alguno de estos dos tribunales es el "vicio de origen" antes mencionado, debido a que su sola intervención sería "inconstitucional".

"No puede constitucionalmente Venezuela que terceros intervengan a resolver una controversia entre dos partes. Es inconstitucional porque estamos facultando a que un tercero modifique el artículo 1, 10 y 13" del mismo, apuntó.

Dentro del artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se destaca: "Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional".

Una decisión de la Corte Internacional de Justicia que le quite todo o parte del territorio del Esequibo a Venezuela es inejecutable para el Estado venezolano, porque Venezuela estaría impedida de acatar esa decisión porque es un derecho irrenunciable de los venezolanos", sentencia Urdaneta.

Para finalizar, el especialista determinó que "Venezuela está obligada a recuperar el Esequibo hoy o dentro de mil años".

