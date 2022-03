Impuesto a las transacciones financieras en divisas entraría en vigencia el 27 de marzo

Más de tres semanas después de su aprobación en segunda discusión por la Asamblea Nacional (AN), finalmente la reforma al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que gravará las transacciones en divisas fue promulgado y entrará en vigencia el 27 de marzo.

Mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.687 del 25 de febrero de este año, el Decreto ley dictado por Nicolás Maduro en 2015 ahora pasa a tener carácter de Ley. Sin mayores modificaciones a lo aprobado por la AN, el nuevo IGTF gravará las transacciones en divisas y criptomonedas, salvo las que estén exoneradas en el texto.

El Gobierno, en cambio, aprobó mediante Decreto N° 4.647 en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.689 las exoneraciones totales y parciales al IGTF. En el artículo 5 del Decreto se aclara que no están sujetos al pago del impuesto las siguientes operaciones:

-Las operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas.

-Los pagos en bolívares con tarjetas de débito o crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisas, salvo los realizados por sujetos pasivos especiales (SPE).

-Los pagos en monedas distintas al bolívar y criptomonedas diferentes al petro realizados a personas que no sean SPE.

-Las remesas enviadas desde el exterior.

La vigencia de las exoneraciones y la no sujeción del nuevo IGTF será de un año a partir de su publicación, por lo que, en teoría, el Gobierno no cierra la puerta a que el impuesto a todas las operaciones en divisas pueda ser utilizado en un futuro.

Cabe destacar que el contenido de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) no incluye la normativa que se aplicará para cobrar el tributo, principalmente el que se genere cuando una persona natural le paga a un contribuyente especial.

La única solución es la de la figura del agente de percepción y no se dijo absolutamente nada en la nueva ley (…) Ahora comienza un calvario de problemas que los contribuyentes especiales posiblemente no tengan como resolver hasta que no salga ese mecanismo que la Ley prevé que salga”, dijo a Crónica.Uno el especialista tributario Héctor Orochena.