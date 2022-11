Humberto Calderón pide elecciones en Venezuela con participación de oposición

El expresidente de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. Humberto Calderón critica el "desmantelamiento" de la compañía por parte del chavismo y pide un "adelanto electoral" con la participación del partido del Gobierno y de la oposición.

Calderón, quien presidió la compañía entre 1983 y 1984 y actuó en 2019 como embajador del presidente interino Juan Guaidó en Colombia, dice en una entrevista telefónica con EFE que Venezuela está "en una situación sumamente compleja".

Calderón participa este martes en Madrid, donde reside actualmente, en una charla sobre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que presidió entre 1979 y 1980, y sobre la que acaba de publicar el libro "La OPEP por dentro. Los años dorados".

El exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela (1992) y de Energía y Minas (1979-1983) asegura que, para que unos comicios puedan darse en estas condiciones, han de llegar "señales de participación tanto del régimen (de Nicolás Maduro) como de la oposición".

El régimen bien podría, en este proceso de negociación, decretar una ley de amnistía para los presos políticos civiles y militares, a estas alturas de la vida no tiene sentido que haya tantos presos como hay en Venezuela", plantea.

Cuestiones como estas, "tan elementales" a juicio de Calderón, serían también necesarias para que se dé un "proceso democrático" con garantías.

El expresidente de la estatal petrolera tiene claro que la oposición venezolana, a la que él también perteneció en el pasado, ha cometido "muchos errores" desde 2019 (cuando Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente interino) y ha "despilfarrado" un "capital político inmenso".

Unos errores que, a su juicio, "la gente ha interiorizado" y es por ello que ofrece "poco respaldo en este momento" a los grupos de la oposición.

Hay mucho sectarismo generacional, hubo prácticas indebidas como algunos casos de corrupción que no se combatieron a tiempo", lamenta.

Pese a todo, cree que la confianza hacia la oposición es "recuperable", aunque "requiere un gran esfuerzo".

La oposición tiene que buscar la unidad, pero no ficticia por la cúpula, sino por debajo para resolver los problemas de la gente que no son ir a la luna o a Marte, sino tener agua, electricidad, seguridad, hospitales y escuelas que funcionen, no es imposible de lograr, pero se requiere generar un ambiente propicio", asegura.