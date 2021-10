Hijo de Baduel habría sido forzado a grabar para decir que su padre murió de Covid-19

Omar Mora Tosta, abogado de la familia de Raúl Isaías Baduel, reveló que Josnars Adolfo Baduel Oyoque, hijo del general, recibió amenazas de tortura si no grababa un video afirmando que su padre tenía Covid-19.

Pretendían obligarlo a grabar un video en donde él asumiera esa situación de que sí, que su papá sí estaba enfermo de Covid y que le dieron la atención necesaria. No señor, el general desde hace mucho tiempo tenía unas dolencias en el abdomen, tenía trastornos de salud que no habían sido atendidos”, dijo Tosta en el programa Día a Día de César Miguel Rondón.

En su intervención reveló, además, que hace unos meses llevaron a Baduel a practicarse una operación en una carpa en el estacionamiento del Hospital militar a espaldas de la familia. “Si eso no es tortura, tratos crueles ¿qué es? Hay muchas formas de matar y con él la forma inició hace 12 años cuando lo detuvieron”, afirmó el abogado.

El experto reiteró que es completamente falso que haya muerto por Covid-19. “Sus hijas lo habían visto e informaron que él no estaba enfermo de Covid. La esposa incluso ayer estaba preparando todo para llevarle sus cosas, su ropa. Lo habían visto recientemente y no estaba enfermo. De La Tumba llevaron a Baduel al Helicoide, a otro calabozo donde estaba con su hijo. Tú no entiendes cómo se contagió si lo tenían aislado”, señaló.

Y agregó: “La depravación llegó a un nivel tan alto, que la familia de Baduel se entera de su muerte a través de un tweet. Ni siquiera tuvieron el gesto o la decencia humanitaria de llamarlos para notificarles la noticia”, reseñó El Nacional.

Tosta afirmó que la muerte del preso político comenzó hace 12 años cuando apresaron, humillaron y torturaron a un hombre inocente.

“Querían mandar un mensaje al resto de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. No querían que a nadie se le ocurriera protestar o pensar distinto”, afirmó el abogado de la familia Baduel en el programa Al día con Sergio Novelli transmitido por VPITv.

Reveló que el último contacto que tuvo con Baduel fue hace mucho tiempo cuando logró ingresar a La Tumba y conversar.

Siempre fue un hombre muy fuerte, muy católico, con mucha templanza. Siguió apoyando a sus hijas y su familia, su entorno era muy importante. Él decía que lo importante no era él sino la causa: luchar por una Venezuela democrática y derrotar a este régimen que pretendía cambiar a Venezuela a un estado comunista. Eso fue a lo que él se opuso aunque inicialmente era amigo de Hugo Chávez”, comentó.

Preguntado por la causa de muerte del general, Tosta explicó que la respuesta a esa interrogante tendrá que investigarse. “Se debe constituir una comisión internacional para que investigue. La familia pidió que se entregue el cuerpo y que no ocurra lo que suelen hacer; que disponen de la persona a su parecer. Queremos preservar la evidencia y saber la verdad de lo que pasó”, afirmó.