Henrique Capriles a la BBC: La oposición hoy no tiene un liderazgo

El exgobernador de Miranda Henrique Capriles desde hace meses no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado la oposición venezolana. En una entrevista para BBC Mundo, el también excandidato presidencial aseveró que hoy en día los adversarios al régimen de Nicolás Maduro no tienen un liderazgo, debido al desgaste del capital político y las decisiones que se han tomado para privilegiar ciertas acciones.

En la entrevista, publicada este 9 de diciembre, Capriles señaló que su vía es buscar caminos para lograr un cambio político en el país, sin “prometer fantasías”, con una ruta creíble y poniendo al voto como primera opción.

Al ser cuestionado que esto puede traer divisiones en la llamada unidad opositora, respondió que “la unidad no es un fin, es un método”, cuestión que quedó demostrada el pasado 30 de abril de 2019 cuando una parte de la oposición apoyó un intento de insurección militar que no rindió frutos.

“Soy creyente de la unidad del país. Pero la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados (…) Sin disposición para acabar con el statu quo, vamos a desaparecer como alternativa en este país”, sentenció el opositor.

Desde hace meses, el exgobernador de Miranda ha criticado al sector de la oposición que lidera Juan Guaidó por cerrarse a la vía electoral, en lugar de continuar con la exigencia de condiciones justas para lograr elecciones, cuestión que hizo en septiembre al llamar a votar en los comicios del pasado 6 de diciembre -donde el chavismo obtuvo la mayoría de los votos- , y del que desistió debido a la falta de acuerdos con el gobierno de Maduro.

Para Capriles, ese proceso electoral en el cual pensaba participar y donde se registró una alta abstención “es la expresión del hartazgo de los venezolanos con lo que está pasando, con la situación política, con el liderazgo político”, aunque el pretender “adueñarse de la abstención es lo mismo que Maduro celebrando el triunfo como si hubiera sido una elección”.

Además, criticó la aplicación de la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional, cuestión que ha sido apoyada por Guaidó pero no se ha resuelto en el seno del parlamento venezolano, pues considera que el 5 de enero de 2021 “arranca una etapa muy compleja en el país porque no va a haber ninguna institución con legitimidad”.

“El peor escenario para la oposición es mantener el statu quo que tenemos ahora. Algunos lo quieren mantener. Maduro con su Asamblea y nosotros hablando de prorrogar la actual, de darle continuidad. Es un precedente bastante complejo para el futuro, porque abrimos la puerta para que Maduro diga que le va a dar continuidad a su gobierno sin hacer una elección”, destacó Capriles. BBC Mundo