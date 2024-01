Hector Rodríguez sobre Acuerdos de Barbados: "Jamás se discutió un candidato particular"

Hector Rodríguez, integrante de la delegación del Gobierno nacional para las negociaciones en Barbados, realizó una rueda de prensa este sábado para responder a las acusaciones de la Plataforma Unitaria y referirse a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado.

Aseguró que desde el oficialismo se han cumplido todos los acuerdos de Barbados y que en esta mesa, no se habló sobre la habilitación política de algún aspirante presidencial en específico. "El chavismo no tiene por qué resolver los problemas internos de la oposición, presumimos nosotros que puede algún actor haber hecho entender algo que nunca se habló, que nunca se dialogó".

Jamás en ningún documento o conversación se discutió de algún candidato en particular, siempre se habló en términos generales y la posición nuestra fue clara, aquellos candidatos y candidatas que cumplan con las leyes venezolanas, como en toda democracia, podrán libremente participar en cualquiera de los procesos electorales venideros, expuso.

Al ser consultado sobre el pedido de la oposición para que se revierta la decisión del TSJ contra Machado, Rodríguez dijo que "ya es cosa juzgada" y que "ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto".

También aseguró que el Acuerdo de Barbados se mantiene en pie."Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa de diálogo. Se han cumplido cabalmente todos los acuerdos firmados y discutidos", reseñó 800 noticias.

Acontecimientos previos

Minutos antes, Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para las negociaciones, denunció este sábado la violación del Acuerdo de Barbados.

El delegado informó en la rueda de prensa sobre supuestas irregularidades en el caso de la líder de Vente Venezuela.. "Se le negó al abogado de María Corina Machado el acceso al expediente y nunca se le notificó para que se pudiera defender. Así lo establece también la ley de la Contraloría y de esa forma le violaron el debido proceso".

Por tanto, exhortó a que fuera revertida la decisión tomada por el TSJ. "El procedimiento acordado significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón donde no haya posibilidades de alegar y probar".

