Hardy: Ley Antibloqueo “deroga la Constitución y establece un Ejecutivo con poderes supraconstitucionales”

El economista José Toro Hardy señaló este sábado que la Ley Antibloqueo “en la práctica deroga la Constitución y establece un Ejecutivo con poderes supraconstitucionales sin que haya sido consultado el soberano. Es por tanto inconstitucional”

“El gobierno dejó de ser democrático, participativo, electivo, descentralizado, responsable, pluralista. Ya la soberanía no reside intransferiblemente en el pueblo quien ya no la ejerce en la forma prevista en la Constitución, ni indirectamente mediante el sufragio y los órganos del Estado ya no emanan de la soberanía popular ni a ella están sometidos”, indicó.

Destacó que ya la Constitución “no es la norma suprema ni el fundamento del ordenamiento jurídico, ni ya todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución”, reseñó Sumarium.

“Ya Venezuela dejó de constituir un Estado democrático y social de derecho y de justicia y ya no propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social. Ya Venezuela no propugna en general la preminencia de los derechos humanos, la ética ni el pluralismo político”, acotó.

A su juicio, “la Constitución fue por tanto conculcada y se saltaron a la torera al menos los títulos I y II de la Constitución vigente y muchos otros”.

“Ya el pueblo dejó de ser el depositario del poder constituyente originario y no fue llamado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y el Estado se transformó con una ley Antibloqueo que crea un nuevo ordenamiento jurídico sin que el soberano haya sido consultado”, sostuvo.