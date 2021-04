Gustavo Ruiz: AN de Maduro vuelve a desconocer la voluntad del pueblo

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado martes el proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional (LOPCN) en primera discusión, “situación que debe encender las alarmas de todos los venezolanos que tengan sentido democrático”, indicó el líder opositor en el Zulia, Gustavo Ruiz.

El abogado zuliano señaló con preocupación que el oficialismo “continúa manteniendo una ruta hacia la construcción del Estado comunal, que no solo no está previsto en la Constitución de nuestro país, si no que además ya fue negado por los venezolanos en el Referéndum del 2007”.

Para el también docente universitario, la intención del Gobierno es “desviar la atención hacia tantos problemas que agobian a los venezolanos”.

Para Ruiz, con ese Estado comunal, se vacía de contenido las competencias de Gobernaciones y Alcaldías dejando en manos, no del pueblo, sino del mismo poder central todas las cualidades y competencias propias de estos niveles de Gobierno, volviendo a la Venezuela de la década de los 70 dónde se nombraba a dedo los líderes de las gobernaciones y alcaldías, “pero esta vez sin autonomía real para administrar recursos y aprobar leyes que beneficien a propios y visitantes“.

El líder de Vente Venezuela invitó a los venezolanos a estar alerta y a rechazar apegados a la ley estas medidas tomadas por el Ejecutivo, que busca proteger este argumento del “Poder Popular”.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno busca con esta maniobra “concentrar el poder en una cúpula central, que tenga la potestad de designar ‘focas’ que respondan a sus intereses, pero que no serán capaces de atender las solicitudes y exigencias de los ciudadanos”.