Guevara: La oposición debe tener una tarjeta unitaria si participa en las regionales

Freddy Guevara, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, señaló que es muy importante que oposición cuente con una tarjeta unitaria, en caso de que decidan participar en las próximas elecciones regionales y municipales pautadas para el 21 de noviembre.

Guevara dijo, durante una entrevista para VPI, que estos comicios son importantes para la vida local, y aseguró que la dirigencia política opositora puede ayudar a abrir el camino para lograr unas presidenciales. No obstante, advirtió que primero deben existir unas garantías diferentes a las que están planteadas actualmente.

Guevara también descartó presentarse como candidato a las elecciones de noviembre.

“Yo no soy candidato. Mi vocación no es de gobernador o de alcalde. No está en mi interés ni en mis objetivos. Yo soy diputado y creo que mi rol está más bien ahí”, remarcó.