Guaidó sobre parlamentarias: Con cada fraude han incrementado la crisis

El diputado Juan Guaidó aseguró este domingo que “el fraude del régimen (Gobierno) ha sido consumado” y destacó que el rechazo de los venezolanos es evidente, declaraciones que hicieron referencia la las elecciones a la Asamblea Nacional programadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con cada fraude que han cometido solo se han venido incrementando la crisis, la presión y el aislamiento nacional e internacional contra los que hoy cometen fraude”, dijo Guaidó en un video.

Destacó que en el proceso “reinó la extorsión” para obligar a los venezolanos a participar en la parlamentarias. “Extorsionan a un pueblo con hambre diciendo que el que no vota no come porque saben que jamás ganarían una elección libre”, sentenció el opositor, citado por El Nacional.

Aseveró que hasta que Nicolás Maduro no salga del poder no habrá una salida a la crisis del país. Por ello, convocó a los venezolanos a las calles este 12 de diciembre, “para expresar la mayoría y determinadamente expresar nuestra voluntad a través de la consulta popular”.