Guaidó recorre colas de gasolina en Caracas para promover la consulta popular

El diputado Juan Guaidó realizó un “madrugonazo” este miércoles 2 de diciembre en diferentes colas de gasolina en Caracas, para invitar a los venezolanos a rechazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y participar en la consulta popular del 12 de diciembre.

No es normal pasar dos, tres, cuatro días, y más en cola para echar gasolina. No podemos normalizar esta situación. Hay que alzar la voz y por eso vengo personalmente a invitarlos a rechazar el fraude del 6 de diciembre, y a ejercer la mayoría que somos el 12 de diciembre en la consulta popular”, dijo el líder opositor, citado por El Nacional.

Con volantes informativos que aseguran que las parlamentarias son una farsa, y no una elección, y los pasos para participar en la consulta popular, Guaidó abordó a los conductores que desde hacía horas esperaban poder surtir de combustible sus vehículos.

El parlamentario habló con los conductores y con todos los ciudadanos que se acercaron, y les pidió no permitir normalizar la crisis generada por el Gobierno.

Recordó que antes los conductores en cualquier ciudad del país sólo tardaban dos o tres minutos en poner gasolina; pero ahora son horas y días, debido a la destrucción de la industria petrolera, informó El Nacional.

Hay que participar masivamente en la consulta popular. No podemos bajar la cabeza, el llamado es a alzar la voz en contra de ese fraude del 6 de diciembre que ya es desconocido por el mundo; nos toca a nosotros demostrar nuestro total y absoluto rechazo y la mejor manera de demostrarlo es no participando, no prestándonos para esa farsa; eso no es una elección, sino un paredón”, manifestó.