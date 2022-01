Guaidó ratifica llamado a movilización este 12-Feb "para luchar por nuestro futuro"

En la noche de este jueves, el líder opositor Juan Guaidó, acusó a Nicolás Maduro de robarles la oportunidad a los venezolanos de expresarse a través del voto y elección libre.

A través de un video aseveró que “Maduro tiene miedo” y por eso no da la cara, a diferencia de los ciudadanos que saldrán el 12 de febrero a las calles, “para luchar por nuestro futuro”.

Insistió en que Maduro teme, no solo por la mayoría latente, “si no porque sabe que sus limitaciones ya lo rechazan, el Psuv mismo lo quería revocar y muchos partidos de la izquierda. Para tapar su derrota, su debilidad y fracaso de un proyecto que fracasó que heredó y contradice todos los días, dolarizando el país, levantando los controles de cambio o aceptando libre importación, por ciertas medidas necesarias hace años me vuelve a amenazar. Maduro te ves impotente al amenazarme, no fuerte”.

“Mi respuesta es la misma: Venezuela necesita una solución, garantías para todos y solo es posible a través de un acuerdo y una elección presidencial libre y justa que nos deben a los venezolanos desde 2018”, aseveró.

Asimismo, insistió que Maduro puede seguir amenazando, “lucharemos por las condiciones y por esa elección, tienes fecha de vencimiento y Venezuela un futuro sin ti”.