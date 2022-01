Guaidó pidió a EE. UU. que suavice sanciones económicas para retomar diálogo en México

La oposición venezolana sugirió al gobierno de Estados Unidos que suavice las sanciones económicas al país y a algunas de sus individualidades afectadas, como un posible cambio de política destinado a llevar al presidente Nicolás Maduro de vuelta a la mesa de negociaciones en México, según el líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por Washington.

El plan podría ponerse en marcha incluso antes de que se reanuden las conversaciones en México, dijo Guaidó, ya que el sector opositor al que representa presiona para que haya elecciones “libres y justas” lo antes posible, así como cambios en el sistema judicial de Venezuela.

“Está sobre la mesa, con el objetivo de fortalecer a la oposición en su papel de interlocutor y (alcanzar) la posibilidad de un acuerdo”, dijo a Bloomberg News en una entrevista desde Caracas.

“La dictadura tiene que dar una respuesta”, aseveró.

El Departamento de Estado no respondió a los mensajes en busca de comentarios. El diplomático designado como embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, dijo en una transmisión por Internet, el pasado 6 de enero, que están “dispuestos a levantar, aliviar y modificar las sanciones cuando haya negociaciones que produzcan cambios para restaurar las instituciones y la democracia en Venezuela”.

No mencionó la flexibilización de las sanciones antes de que se produzcan las negociaciones. La oficina de Story no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios. Los mensajes a los líderes del gobierno venezolano sobre la reanudación de las conversaciones no fueron respondidos.

Las conversaciones entre el gobierno y la oposición se rompieron el año pasado cuando el empresario colombiano Alex Saab, un importante aliado de Maduro, fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde para enfrentar cargos de lavado de dinero. A principios de este mes, el presidente venezolano señaló que podría volver a la mesa de negociaciones si se tomaban “acciones positivas” para restablecer el diálogo en México.

“Esperamos iniciar las negociaciones lo antes posible”, dijo Guaidó, con la advertencia de que la falta de acuerdo llevaría a otro endurecimiento de las sanciones más dirigido a personas involucradas en corrupción y crímenes de lesa humanidad.