Guaidó niega crecimiento económico en Venezuela y reitera necesidad de cambio

El opositor Juan Guaidó negó este miércoles que la actividad económica de Venezuela haya crecido, un día después de que el Gobierno reportó un año de mejora en esta materia y de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó en 10 % el crecimiento del país para este año.

El exdiputado compartió, en la misma red social, un video en el que se escucha al presidente venezolano, Nicolás Maduro, hablar de varios indicadores económicos que, según información oficial, han mejorado en el último trienio.

"No hay hiperinflación inducida, no hay ataque, no hay crecimiento económico, no hay producción de alimentos, no hay producción petrolera, no hay producción de gasolina, no hay producción petroquímica, no hay producción de textiles, no hay producción industrial", se lee en el audiovisual, a modo de respuesta al discurso de Maduro.