Guaidó: “El 80% de la Fuerza Armada no está con el régimen de Maduro”

Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, aseguró este viernes que al menos el 80 % de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no apoya al “régimen” de Nicolás Maduro.

Hoy un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela gana 10 dólares al mes y no tiene los privilegio de otros”, comentó Guaidó, quien estimó que “el 80 por ciento de la Fuerza Armada no está con el régimen de Maduro”, refirió en entrevista para NTN24.

A su juicio; “hay un esquema de persecución” y “más de setenta personas han sido asesinadas por torturas”.

Finalmente, puntualizó que los funcionarios del “régimen cubano” que se mantienen en Venezuela “haciendo inteligencia y contrainteligencia, hoy están siendo cómplices de delitos de lesa humanidad”.

"Hoy un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela gana 10 dólares al mes y no tiene los privilegio de otros. Me atrevo a decir que 80% de la Fuerza Armada no está con el régimen de Maduro": @jguaido https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/cuxjjSOxQm

— NTN24 (@NTN24) September 18, 2020