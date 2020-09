Guaidó convocó la conformación de los Comandos por la Libertad y Elecciones Libres

Conformar Comandos por la Libertad y Elecciones Libres en cada rincón del país, pidió juan Guaidó, Presidente interino de Venezuela, reconocido por más de cincuenta países, a los venezolanos para avanzar en la lucha por el cambio que urge en la nación y que pasa por la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables.

La convocatoria la hizo este domingo en compañía de diputados de la Asamblea Nacional, representantes de partidos políticos y sociedad civil, a quienes pidió emplearse a fondo los próximos días y en el trabajo que tendrán estos Comandos.

Explicó Guaidó que el trabajo principal de los Comandos por la Libertad y Elecciones Libres es en primer lugar, iniciar una campaña de difusión del Informe de la ONU; en segundo lugar, emprender una campaña contra el fraude del 6 de diciembre; y por las elecciones libres; y en tercer lugar, acompañar, respaldar y organizar protestas pacíficas en el país.

“Convoco a toda Venezuela a parase, a resistir. Los convoco a conformar los Comandos por la Libertad y Elecciones Libres. Debemos mantener la presión interna; de allí la importancia de la Consulta como mecanismo de expresión; pues la mayoría es para ejercerla, para expresarse”.

El Presidente interino, también hizo un llamado a los venezolanos a apoyar al pueblo de Yaracuy que esta semana ha estado en la calle manifestando y exigiendo sus derechos a pesar de la represión el régimen. Solicitó al resto del país, seguir el ejemplo que han dado los yaracuyanos y los marabinos que no se han doblegado y han tomado las calles.

Asimismo, Guaidó dijo que el próximo 5 de octubre los educadores estarán exigiendo sus derechos y reivindicaciones, por lo que pidió a los venezolanos acompañarlos y respaldarlos, pues “la lucha de uno, es la lucha de todos”.

“La resistencia en sí misma hoy tenemos que celebrarla con los que nunca se rindieron, con los que nunca se doblegaron. Al pueblo de Yaracuy les digo: gracias. No están solos, y no lo van a estar”.

No al fraude

El Presidente encargado de Venezuela, durante su mensaje de convocatoria a la conformación de los Comandos por la Libertad y Elecciones Libres, ratificó el rechazo al fraude planteado por la dictadura para el 6 de diciembre; pero además dijo que “desde ya está derrotado”.

“Maduro, tu fraude no engañó a nadie. Hoy el mundo desconoce ese proceso; los venezolanos ya lo rechazamos y la Unión Europea también lo dejo clarito. Nosotros para fraudes no nos vamos a prestar, no se equivoque la dictadura”.

De igual manera aclaró que aplazar ese proceso del 6D no lo deja de ser un fraude; por lo que reafirmó que el mismo debe ser suspendido. Recordó que esa convocatoria del régimen no cuenta con las cinco condiciones electorales mínimas para hacer el proceso unos comicios competitivos.

Tales requisitos por los que luchan las fuerzas democráticas en Venezuela es, la designación de un árbitro electoral independiente por parte de la AN; cronograma electoral, derecho a elegir y ser elegido, devolución de los partidos políticos y observación internacional.

“Estamos de pie y vamos a luchas hasta lograr la democracia en Venezuela. Nos toca fortalecer la unidad y por eso hoy vuelvo a hacer un llamado a la unión”.

Finalmente, Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, reafirmó la solicitud a los países del mundo para la evaluación de la implementación de la responsabilidad de proteger a los venezolanos dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.