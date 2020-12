Guaidó convoca una movilización para el 5 de enero en rechazo a la instalación de la AN

El líder opositor, Juan Guaidó, convocó a los venezolanos a una gran movilización para el próximo 5 de enero de 2021 en rechazo a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, conformada por los candidatos electos el pasado domingo 6 de diciembre.

Los venezolanos demostramos ayer que no estamos dispuestos a rendirnos, que queremos cambio y vamos a seguir hasta lograr que nuestro país sea libre”, dijo durante una rueda de prensa realizada este domingo.

Agregó: “Usemos esa energía de ayer para respaldar a nuestro parlamento el próximo 5 de enero, nosotros seguiremos asumiendo la lucha por la democracia”, dijo Guaidó, citado por El Nacional.

La movilización del 5 de enero es una de las primeras acciones que convoca Guaidó luego de la consulta popular que finalizó este sábado 12 de diciembre.

La efectividad o no de la consulta tiene que ver con no doblegarse ante la dictadura, con no derrotar el espíritu de los venezolanos. Así que asumimos nuestro rol en este proceso y respaldemos el 5 de enero al Parlamento Nacional”, indicó.