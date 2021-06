Guaidó convoca “Congresos Regionales” y marcha para este 5-Jul

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles 30 de junio el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, invitó a los venezolanos a participar en todo el país el próximo 5 de julio en los “Congresos Regionales para conocer, incorporarse y exigir el Acuerdo de Salvación Nacional”.

“Invitamos a los venezolanos al próximo 5 de julio a los congresos regionales para que conozcan, respalden y exijan el Acuerdo de Salvación Nacional”, expresó.

Guaidó informó que a través de las redes sociales estarán dando a conocer los puntos de participación del desarrollo de la actividad en los diferentes estados, según reseña 800 noticias.

“El objetivo de la dictadura es dividir, es blanquearse, es ganar tiempo, es visibilizar la crisis. El objetivo de los venezolanos es la libertad, es la ayuda humanitaria, son elecciones libres”, sostuvo.

A su juicio, Nicolás Maduro “necesita un fiador” en estos momentos pues nadie cree en su palabra, y mucho menos en “promesas vacías”, esto en referencia a los recientes anuncios del Gobierno como el de la eliminación de la figura de los “protectores” en los estados donde los gobernadores son de oposición.

“Poco vale hoy la palabra de los que durante años han transgredido la Constitución y los derechos de los venezolanos. Por eso hoy necesitamos Acuerdos con garantías. No vamos a repetir lo que pasó en 2017 y 2018, lo que está pasando hoy en día en Nicaragua. Por eso hay que fortalecer el Acuerdo de Salvación Nacional. No podemos confiar en la palabra de quien dice que ahora sí va a cumplir la Constitución, confesándose dictador”, enfatizó.

Guaidó citó como ejemplo del “patrón” que repite la dictadura sobre sus “promesas vacías”, la declaración de Maduro del 7 de octubre de 2015 cuando dijo que respetaría los resultados de las elecciones parlamentarias; y luego el 30 de diciembre del mismo año, el TSJ suspendió la proclamación de todo un estado (Amazonas); o el caso de Fernando Albán, del que dijeron que se suicidó en el Sebin, y dos años después anuncian que fue un homicidio.

“Maduro dice que el que saque más votos gana; qué novedad, ¿no? Y promete que van a salir de los protectorados, figuras ilegítimas. Desde 2008 con la Alcaldía Mayor llevan quitando atribuciones a funcionarios electos. La dictadura está haciendo ver que hay un proceso de flexibilización, pero nosotros no nos chupamos el dedo. No son garantías si no son llevaderas en el tiempo, no es que dan garantías hoy, y en dos años nos las vuelven a quitar como en Nicaragua”.

Condiciones y garantías

Sobre la participación o no en la convocatoria del próximo 21 de noviembre, Guaidó recordó que el dilema no es participar o no, es tener condiciones para elegir y garantías de que se respeten los resultados.

“Participar o no es un falso dilema. Los venezolanos quieren con condiciones, quieren elegir y que se respeten los resultados. Los venezolanos quieren que se garantice el derecho a la vida, a servicios públicos. Nosotros estamos luchando por esas condiciones”.

Asimismo indicó que la participación en las elecciones regionales la evalúan constantemente en la alternativa democrática.

Sobre la visita al país de la delegación de la Unión Europea, se preguntó “¿Porqué no dejan también ingresar a la delegación de la OEA? Que ya ha participado en elecciones en Bolivia y Perú, por poner dos ejemplos recientes, o ¿Porqué no dejaron pasar a la delegación de la Unión Interparlamentaria?”.