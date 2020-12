Guaidó asegura que la Asamblea Nacional seguirá en funciones “a pesar del fraude”

“Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar: la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses”, así inició el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, el mensaje que dio a los venezolanos y al mundo donde ratificó la denuncia sobre “el fraude cometido en el país” este domingo 6 de diciembre por parte de la administración de Nicolás Maduro.

A través de un video difundido en la noche en sus redes sociales y en las del Gobierno interino, reconocido por más de sesenta países, destacó que “los resultados del fraude estaban preparados con días de anticipación”, pues se contaba con un “falso” Consejo Nacional Electoral, y “falsos” candidatos opositores, reseñó La Patilla.

Asimismo recordó que este tipo de acciones no son nuevas en el gobierno y citó como ejemplo el proceso de la Constituyente en 2017, y el 20 de mayo de 2018, al que definió de “fraude presidencial”. Indicó que el resultado de estas acciones fue más crisis y sufrimiento para los venezolanos.

“Sólo hacen fraude los que temen al pueblo; y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular; quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo: ‘el que no vota, no come’. Saben que jamás ganarían una elección libre. Venezuela le dio un rechazo al fraude y a la dictadura, ahora todos a la calle el 12 de diciembre”