Guaidó asegura que Maduro ordenará su captura con base en "acusaciones falsas" [+Videos]

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, aseguró este domingo a través de videos publicados en sus redes sociales que el presidente Nicolás Maduro ordenará su captura con base en "acusaciones falsas".

Esta mañana recibimos información, datos, por tres fuentes distintas, que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en acusaciones falsas", aseveró el dirigente opositor, al tiempo que alertó sobre probables órdenes de persecución a personas ligadas a la oposición.

Señaló que las "nuevas amenazas" se suman a la lista de acusaciones de los últimos años, "y como todas las veces anteriores, cien por ciento falsas".

De hecho Maduro y sus voceros han ido adelantando opinión esta semana, desde las instituciones secuestradas del Estado, amenazándome directamente a mí y a mi gente", agregó.

Guaidó presume que la "acusación" en su contra se relaciona con la empresa Monómeros "durante el gobierno interino".

Revivirán las mentiras, de las cuales ellos no han presentado ni una prueba (...) Mientras ellos quieren subastar, rematar, la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano", dijo.

Afirmó el dirigente de la oposición que se hicieron investigaciones cuando hubo señalamientos. "Yo ordené personalmente una auditoría externa y se dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional, investigamos y actuamos", apuntó.

Desviar atención de casos de corrupción

Guaidó expresó que por el momento intentarán perseguirlo "para tratar de calmar a sus bases, para tratar de cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que hicieron, la confesión de por qué el país está en ruinas, quebrado".

No tiene que ver con el bloqueo, no tiene que ver con las sanciones, es saqueo. Y Maduro anda arrecho, porque lo robaron a él, lo humillaron (sic) su propia gente", puntualizó.

El opositor manifestó que Maduro "quiere intimidarme, que me vaya del país, no va a pasar".

"El pueblo no te quiere, quiere que te vayas, sabes bien que el 2024 viene y que no tienes vida de ningun tipo electoralmente hablando. Si te enfrentamos unidos te derrotamos fácilmente (...) Si me arrestan, el mundo te seguirá viendo como lo que eres, un dictador", fueron palabras dirigidas por Guaidó a Maduro.