Guaidó a Rodríguez: Dejen las excusas, Venezuela necesita un acuerdo

Juan Guaidó, precandidato de Voluntad Popular (VP) a las primarias, instó este viernes a Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista para el diálogo en México, a dejar “las excusas” y permitir el acuerdo que “Venezuela necesita”.

“La dictadura vuelve a confesar (de una forma retorcida, muy al estilo del vocero) que si le levantan las sanciones hay acuerdo. Y la respuesta ha sido siempre clara: el levantamiento es progresivo”, escribió Guaidó a través de su cuenta Twitter.

Su mensaje surge luego de que Rodríguez advirtiera que no firmarán ningún acuerdo con la Plataforma Unitaria hasta que no sean levantadas todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

"Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición nacional hasta que esté 100 % libre de sanciones. Hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Obama, no lo vamos a hacer", dijo el feje de la delegación oficialista en Caracas.

“¡Dejen las excusas! El 2024 viene y somos mayoría. Venezuela necesita un acuerdo”, añadió el dirigente opositor ante las recientes declaraciones del oficialismo sobre la negociación.

El dialogo entre la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en México, con la mediación de Noruega, está paralizado desde noviembre de 2022, cuando fue suscrito un acuerdo social que aún no ha sido implementado.