Graterón desmintió acusación de Rodríguez: “Falsificar un chat de WhatsApp es muy fácil”

El coordinador político de Voluntad Popular, Emilio Graterón, desmintió las acusaciones proferidas por el presidente de la cuestionada asamblea chavista, Jorge Rodríguez, quien lo pretendió vincular con organizaciones delictivas que operan en el suroeste de Caracas.

“Denuncio ante el mundo el acto descarado de forjamiento de identidad, falsificación de mensajes, montaje de conversaciones que NO EXISTEN ni existieron. Las conversaciones por Whatsapp publicadas hoy son FALSAS. Ese tipo MIENTE y todo el que me conoce lo sabe “, señaló a través de un mensaje en Twitter.

Rodríguez presentó este martes capturas de supuestas conversaciones entre Leopoldo López y Emilio Graterón, asegurando que planificaban acciones violentas en los barrios de Caracas, en lo que también involucró al dirigente juvenil Hasler Iglesias y al diputado Gilber Caro, reseñó Monitoreamos.

Graterón aseguró que “falsificar y forjar una conversación de Whatsapp es un acto muy fácil de ejecutar y los expertos en tecnología pueden demostrarlo”.

“No creo ni apoyo, jamás lo he hecho y condeno publica y activamente la violencia y todo el que me conoce lo sabe“, ratificó.

— Emilio Graterón (@EmilioGrateron) July 13, 2021