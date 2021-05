Gobierno otorga arresto domiciliario a los seis ejecutivos de Citgo

El gobierno de Nicolás Maduro otorgó este viernes el arresto domiciliario a los seis ejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de Pdvsa, apresados desde 2017 en Venezuela, reportó The Associated Press.

Los seis altos funcionarios de la compañía, todos venezolanos pero cinco de ellos con nacionalidad estadounidense, fueron arrestados en noviembre de 2017 luego de ser convocados a una reunión en la oficina de Caracas.

Desde entonces, el gobierno estadounidense -tanto la administración de Donald Trump como la de Joe Biden- ha demandado en reiteradas ocasiones su liberación, reseñó Infobae.

NEW: Venezuela has just released from jail and gave house arrest to six U.S. oil executives jailed in 2017 on corruption charges. Seems to be a show of goodwill toward @JoeBiden as he reviews the sanctions-heavy policy it inherited from the Trump administration @AP story upcoming

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 1, 2021