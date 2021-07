Gobierno de Maduro denunció ante la ONU que sanciones bloquean acceso a las vacunas

La delegación del gobierno de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció que las sanciones impuestas por Estados Unidos están teniendo efectos como el bloqueo de la llegada de vacunas contra el Covid-19 al país, un hecho que además está enfrentando a Caracas con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El embajador ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, señaló que un ejemplo del “crimen de lesa humanidad” que suponen estas sanciones económicas y financieras es el hecho de que hayan bloqueado el pago de millones de dólares de Venezuela al mecanismo Covax para el envío de 11 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19.

Covax es el sistema de distribución de vacunas que la OMS y la Fundación GAVI pusieron en marcha para llevar dosis sobre todo a países en desarrollo.

Constant lanzó estas acusaciones un día después de que Maduro, diera un ultimátum a la OMS y le exigiera que entregara las vacunas adquiridas o le devolviera el dinero.

La OMS optó hoy por no reaccionar a las palabras de Maduro, aunque la Fundación GAVI señaló en un correo electrónico dirigido a EFE que está intentando “resolver la cuestión lo antes posible”.

Presenting a report at #HRC47, the UN High Commissioner for Human Rights @mbachelet reported a catalogue of ongoing human rights violations in #Venezuela.

READ report 🔗 https://t.co/C0QqaYT9Ey pic.twitter.com/wzBZZF2DBv

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) July 5, 2021