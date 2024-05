Gobierno de Maduro debe firmar acuerdo con la Unión Europea para permitir la observación internacional

El anuncio de un posible “sí” por parte de la Unión Europea para laborar como observador internacional en las elecciones presidenciales del 28 de julio aún depende de dos factores. En primer lugar, una respuesta del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y en segundo, un acuerdo firmado.

De acuerdo con el periodista político Eugenio Martínez, la misión veedora no podría arribar a Venezuela sin la firma previa de un convenio con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la misma línea, ya existe una solicitud por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional hacia el órgano rector de “derogar” la invitación que se le realizó meses atrás a la UE, esto, debido al descontento de los militantes del chavismo ante el alivio de sanciones hacia Elvis Amoroso, presidente del organismo comicial.

Todo parece indicar que se tratará de una decisión enteramente política la posibilidad de una observación internacional confiable en los estándares democráticos.

“En relación con esta nota de Europa Press vale la pena explicar que un MOE no puede venir a Vzla mientras no se firme un memorando entre CNE y UE que permite actividades de observación. No hay certeza (hasta el #24M ) de que el acuerdo fuese firmado por ambas partes”, explicó Martínez en X.

Vale recordar que este viernes 25 de mayo Europa Press publicó un artículo en el que aseguraba que la UE está evaluando enviar observadores a las elecciones presidenciales en Venezuela el próximo 28 de julio, ya que considera que se dan las "condiciones democráticas mínimas" para ello.

Según el medio de comunicación, aunque el proceso electoral no es perfecto, diversas fuentes diplomáticas muestran optimismo sobre la posibilidad de enviar una misión de observación electoral a Venezuela. Destacan que existe la perspectiva de comicios competidos y la participación del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien cuenta con el respaldo unánime de la oposición frente a Nicolás Maduro.

España lidera esta iniciativa, argumentando que la UE debe facilitar el "reencuentro democrático" en el país y estar presente para evitar excesos por parte de las autoridades del país caribeño. Resulta crucial la voluntad expresada por la oposición para permitir el seguimiento del proceso electoral y su disposición a participar a pesar de las trabas impuestas por Caracas.

Josep Borrell ha insistido en la importancia de tener veedores en los comicios para monitorear la situación desde el terreno, una postura respaldada por María Corina Machado, ganadora de las primarias pero inhabilitada por el Tribunal Supremo.

En abril, la UE envió una misión "exploratoria" de técnicos para evaluar la situación en Venezuela y determinar si se cumplen todas las condiciones necesarias para enviar observadores a las elecciones presidenciales. La decisión final estará en manos de Borrell, quien ya autorizó una misión similar para las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021, reseñó Europa Press.