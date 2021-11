Gobierno admite fallas en el servicio de transporte público subsidiado

El presidente Nicolás Maduro admitió este miércoles que existen fallas en el mantenimiento preventivo de todo el transporte público del país, por lo que instruyó a su ministro de Transporte, Hipólito Abreu, entregar un plan de 2022, 2023 y 2024 que beneficie el mejoramiento de los servicios.

En un acto político transmitido por Venezolana de Televisión, Maduro aseguró que hay fallas en el servicio de transporte subsidiado que ofrece el Estado.

"Tenemos 1.400 unidades de transporte entre recuperadas y nuevas. El que no ve con sus ojos la necesidad y el problema en la calle está bien pelado. Cuando uno está en la calle uno no puede ser indiferente con ninguna situación (..) No hay excusas, el tiempo de las excusas se acabó. Vamos al tiempo del trabajo con resultado", manifestó.

Asimismo, indicó que es fundamental el mantenimiento correctivo y preventivo mediante la instalación de talleres mecánicos en todo el territorio nacional. "Si en algo hemos fallado es el mantenimiento correctivo y preventivo y no sé porqué", admitió.

Sin embargo, el mandatario se comprometió en "hacer valer el país a nivel de transporte público" en los próximos años. "Tenemos que garantizar, quiero ver el plan 2022, 2023 y 2024. La recuperación integral del transporte público para nuestro pueblo", concluyó.