Gobierno activa “Plan especial de seguridad” de cara a elecciones del 6-D

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes la activación de un plan especial de seguridad de cara al último trimestre del año y a la espera de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

“Tomamos la decisión de impulsar un plan especial en perfecta unión cívico-militar-policial en todos los estados y municipios del país para garantizar la estabilidad, la paz y elecciones soberanas en Venezuela”, dijo el mandatario en transmisión televisiva.

“Plan 76”, así lo tituló, mientras detalló que consisten en una estrategia de defensa ante “pretensiones de vulnerar la estabilidad del país”. Este plan consiste en la activación del llamado “Puesto de Comando de Operaciones (PCO)” en unión cívico-militar, explicó, tras sostener reunión con el Alto Mando político y militar del país para evaluar acciones de cara al último trimestre del año. Por lo que activó todos los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia en materia de seguridad “porque aquí estamos defendiendo a Venezuela”, insistió.

A su vez, denunció que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha colocado a la DEA como organismo operador para acciones contra el país, “han aprobado que la CIA se involucre en operaciones encubiertas, terroristas, contra Venezuela”, recalcó.

También rechazó las recientes sanciones impuestas por el gobierno de EEUU contra cinco líderes de la oposición que inscribieron sus candidaturas a la Asamblea Nacional (AN). “No podrá la DEA, no podrá la CIA, no podrá Iván Duque, no podrá Donald Trump perturbar la paz”, señaló, al mismo tiempo que reiteró su invitación a una comisión de observadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para las próximas elecciones de diputados a la AN.