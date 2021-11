Gobernador Omar Prieto: Zulianos, denme cuatro años más

Omar Prieto, gobernador del estado Zulia y candidato a la reelección por la primera magistratura regional, pidió a los zulianos, este lunes 8 de noviembre, su voto «para culminar lo que no logramos en cuatro años de manera total pero si de manera parcial».

Yo le pido al pueblo del Zulia la oportunidad de cuatro años más. Y en estos cuatro años, así como hemos evaluado en pocos minutos las grandes cosas que hemos hecho, vean hacia dónde estamos mirando nosotros para el Zulia; al Zulia unida contra las sanciones, para la prosperidad, al Zulia próspera y al Zulia segura.

Prieto propuso que dentro de cuatro años el pueblo valore nuevamente su gestión. «Pero no con pandemia, que no me evalúen con persecución, con bloqueo. Evalúenme en paz, en calma, que va a comenzar a partir del 21 de noviembre, en los años de la prosperidad».

Evalúenme con un Zulia como lo tuvieron ellos. Los sectores opositores tuvieron un Zulia con un excedente petrolero millonario, de millones de millones, manejaban todo. Nosotros no, manejamos crisis. Nosotros administramos crisis y producimos los recursos hasta para llevarle la medicinita al pueblo.

La solicitud la hizo durante un encuentro con los medios, tras presentar su propuesta de Gobierno denominada Plan de Desarrollo Integral del Zulia 2021- 2025, donde aseguró que solucionar la escasez de gasolina, agua y solventar las fallas eléctricas no es su competencia. Considera que solo le corresponde gestionar alianzas y logística para mejorar esos servicios.

Aseguró que el sistema eléctrico se encuentra avanzado, «casi un 60 por ciento» mientras que la escasez de agua, se encuentra solucionada en un 50 por ciento y al sistema de salud lo califica «de calidad, estable».

– Usted promete mayor estabilidad eléctrica, hablaba de una inversión de 200 millones de dólares en el tema eléctrico.

– El tema eléctrico, sería irresponsable de mi parte decir que depende de mí. Lo que si depende de mí es la alianza con todas las instituciones; buscar la armada para el barco, buscar la grúa para bajar el autotransformador. Cómo movimos la turbina nosotros, tuvimos que moverla por el Lago. Quién buscó la barcaza, la alianza con todos los ministros, nosotros. Si el gobierno nacional quiere hacer algo es a través de mí. La gran fortaleza del gobierno nacional es este gobierno regional para acompañarlos en los progresos que tienen que tener los servicios públicos. Quién maneja los servicios públicos de manera general, el gobierno nacional, y a quién le echan la culpa cuando el agua no llega, a este que está aquí. Y si la luz no llega, a este que está aquí.

Importar gasolina para sectores productivos

– El tema del combustible ¿Cuándo se va a solucionar?

– Vamos a avanzar fuerte en eso. No soy el más indicado para hablar sobre el tema del combustible, es un tema nacional. Corresponde al ministro Tarek (El Aissami), pero si me anoto a la petición de algunos sectores de importarla para algunos sectores productivos, por ejemplo. Ayer conversaba con los productores del camarón y cangrejo, ahí todo es importado y todo es exportado. En qué puede influir en la economía local, cuál es la variable que puede afectar la inflación, local, municipal, regional y nacional, analizarlo con la ministra de finanzas, la hermana Delcy Rodríguez, vicepresidenta. Me anoto con eso. Llegará el momento en que hable de minirefinerías, que me ha propuesto un sector productivo, que lo vamos a elevar, pero es un tema nacional, que no me corresponde a mí. Es un tema muy sensible.

-¿Cómo se va a tramitar ese anuncio que ha hecho sobre la participación del sector privado en la compra de gasolina?

– Lo propuse hace tres años. Yo hice un pequeño intento en la estación de servicio de la Circunvalación 1. Coloqué creo la gasolina, en 0,80, si no me equivoco. Después estabilizamos un poco la gasolina y no importamos más combustible. Pero es una propuesta que yo tengo, muy dirigida al sector productivo. Simplemente, alquilo un tanque en Bajo Grande, meto la gasolina y de ahí se dirige a los sectores productivos. El sector privado debe ser en su primera fase.

– ¿Habría una licitación?

–Tú lo puedes hacer directamente con el sector productivo. Yo me hago una alianza entre la Gobernación con cualquier de estos sectores, cangrejo, por ejemplo. Acordamos traer un buque o varios camiones por tierra a Bajo Seco. A qué estación lo van a llevar. Yo puedo alquilar las estaciones de servicio de la Gobernación, tengo ocho. Se las doy, pagan un porcentaje pequeño para su consumo. Hay un sector de productores y nada más echa gasolina el sector productivo. Sector médico, nada más que echa el sector médico. Puede haber la gasolina importada por ellos, para ellos mismos.

– ¿Cuál es su obra emblemática?

– La paz. Porque para llegar a la paz tienes que llegar a la justicia social y para llegar a la justicia social tienes que tener resuelto el tema de la luz, agua, salud, seguridad.

– ¿Cómo se preparan para el 21-Nov?

– Las maquinarias de nosotros están todas listas, hicimos un simulacro ayer. No puedo hablar del 1 por 10 porque puedo delatar nuestra estrategia, pero es muy bueno, estoy sorprendido. Lo que sí puedo adelantar es que es superior a lo que yo obtuve en mis elecciones hace cuatro años. Ustedes dirán y cómo se logra eso. Hay un pueblo consiente, un pueblo muy consciente, yo lo veo todos los días en la calle. Y un pueblo a lo mejor inconsciente que se fue.