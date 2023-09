Gloria Pinho: "Si estás inhabilitado no puedes pedirle a la gente que vote por ti"

La abogada penalista y candidata a las primarias de la oposición, Gloria Pinho, resaltó en una entrevista del programa "Hablando Claro" del periodista Michel Caballero que los aspirantes presidenciales no pueden estar inhabilitados, ya que lo mismo sería engañar al electorado.

Precisó que determinar si esta situación es o no legítima le corresponde a la defensa de los candidatos y a los tribunales donde ingresen los recursos de apelación. "Lo que es tangible es una inhabilitación, que no va a permitir que estos candidatos se postulen a unas presidenciales, porque nosotros no podemos seguir engañando al electorado", agregó.

Este cuento de la inhabilitación, ya esto raya en más de lo mismo. Si están inhabilitados, señores, la postura es la siguiente: tienen que apartarse, no pueden continuar, porque tienen que darle paso a los que no están inhabilitados y continuar", precisó la aspirante presidencial.

Agregó que el candidato a competir contra el oficialismo debe salir de los 13 postulados en las elecciones primarias. "La fórmula tiene que ser el más votado, si el primero está inhabilitado, el segundo más votado", explicó.

Detalló que, en caso de que todos los postulantes estén incapacitados para participar en las votaciones presidenciales, deberá buscarse una rápida solución. En la actualidad, hay un total de 13 inscritos para participar como candidatos en las elecciones primarias, de ellos, tres poseen una inhabilitación política que les impide inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

María Corina Machado, quien se encuentra imposibilitada de inscribirse en el CNE durante 15 años debido a una decisión de la Contraloría de la República, es quien posee el primer lugar en la intención de voto, según revelan encuestas recientes. En segundo lugar se encuentra Henrique Capriles, quien tampoco puede participar como candidato hasta el año 2032.

También se encuentra en este grupo el representante del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien reemplazó a Juan Guaidó después de su exilio a Estados Unidos.

Conoce más: