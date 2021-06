Gian Carlo Di Martino confirma su postulación a la Alcaldía de Maracaibo

Gian Carlo Di Martino, precandidato a la Alcaldía de Maracaibo, aseguró que “fue el método de las primarias del Psuv lo que me animó a participar” en la elección primaria del 27 de junio y el 8 de agosto.

El actual cónsul de Venezuela en Milán, dijo en una entrevista en el programa “A 8 Columnas” con el periodista Rafael Galicia, que “todos los que estamos fuera, extrañamos a Maracaibo” y que está “acostumbrado a estos procesos” de elecciones internas.

“Aquí hay un electorado inmenso que va a participar y me va a postular como candidato. Estoy convencido de que ese método va a permitir reestructurar alcaldías de Maracaibo. Este proceso del PSUV es único en el mundo, el que a mí me postule el pueblo me siento muy contento”, aseguró el oficialista.

El exalcalde de Maracaibo durante los años 2000 al 2008, habló sobre su papel como cónsul de Venezuela en Milán (Italia) y aseguró que “el gobierno italiano ha sido muy equilibrado con el problema venezolano”.