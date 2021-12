Freddy Superlano confirma que su esposa Aurora será la candidata de la MUD en Barinas

Desde la tarima que concentró los reclamos de la protesta convocada por Freddy Superlano para este sábado 4 de diciembre para protestar que le haya sido arrebatado su triunfo electoral el pasado 21 de noviembre, el excandidato de la MUD confirmó que su esposa Aurora Superlano será la abanderada de la tarjeta de la manito para la repetición de las elecciones ordenada para el 9 de enero de 2022.

En la concentración, convocada para las inmediaciones de la Capilla El Carmen, ubicada en la céntrica avenida 23 de Enero, de la capital del estado llanero, Superlano presentó a su esposa y le alzó los brazos acompañado por dirigentes políticos de la entidad, y por Juan Guaidó en tarima.

Poco después, Freddy Guevara afirmó que Aurora Superlano cuenta con el respaldo de "todas las fuerzas unitarias" para "derrotar otra vez al PSUV en Barinas el 9 de enero. Ante cada atropello, firmeza e inteligencia. Todo el apoyo!", escribió en Twitter. En un segundo mensaje afirmó que "así como se logró en San Cristobal y San Diego cuando Ceballos y Scarano, así se logrará derrotar el robo en Barinas. Aurora Superlano, más allá de sus cualidades personales y resteo con Venezuela, es un símbolo a través del cual el pueblo barinés reafirmará su voluntad".

Guevara se refirió a las ocasiones anteriores en las cuales Patricia de Ceballos y Rosa Scarano, respectivamente, fueron candidatas y elegidas como alcaldesas en la capital tachirense y en el municipio carabobeño cuando sus esposos estaban presos o inhabilitados. Lo mismo ocurrió con Evelyng Trejo de Rosales en Maracaibo.

Ceballos y Trejo luego intentaron competir por las gobernaciones de sus estados pero no lograron el objetivo, incluso con el apoyo de varios partidos opositores aliados, entre ellos varios de los que cuestionan en 2021 la selección de Aurora Superlano como candidata en Barinas. Por otra parte, en 2017 la esposa del exalcalde Alfredo Catalán recibió el apoyo del MAS para competir por ese despacho sin tener previa experiencia política.

La campaña que encabece Aurora Superlano para el 9 de enero estará marcada por el apoyo de su esposo Freddy, que buscará endosarle la mayor cantidad de apoyos siendo él quien fue beneficiado con la mayoría de los sufragios en Barinas el 21N, a pesar de la división opositora que tuvo tres competidores.

Una práctica que ya ha sido aplicada antes y no solo por esposas, sino por candidatos que cuentan con padrinos políticos que incluso aparecieron prominentemente en los materiales de campaña, como Darwin González con David Uzcátegui en 2017 en Baruta, o José Ramón Arias con Richard Mardo en Aragua en 2017 y en 2021.

Los partidos no-MUD aun sin decisión

La mañana de este sábado 4 de diciembre un medio digital llamado El Periódico de Barinas publicó un comunicado que varios dirigentes regionales de partidos de la Alianza Democrática y de toldas independientes suscribieron anunciando que apoyarían al abanderado de la MUD para derrotar al oficialismo en Barinas.

El escrito fue suscrito por Richard Ojeda de Avanzada Progresista, José Zárate y William Valdez de El Cambio, Kevin Rojas de Voluntad Popular (intervenido por el TSJ), Máximo Toledo de Alianza del Lápiz y Lucidio Díaz y Alirio González de Soluciones, que no compartió todas candidaturas con la Alianza Democrática el pasado 21-Nov.

En el texto afirman rechazar la decisión del TSJ que despojó del triunfo a Freddy Superlano y el llamado a la unidad de fuerzas para el 9 de enero. "Nosotros los partidos políticos antes nombrados, apoyaremos incondicionalmente al candidato que emerja de la Mesa de la Unidad Democrática".

Al cerrar el documento, dejaron claro que «nos desprendemos de otros tipos de intereses políticos que o sea única y exclusivamente una unidad suprema que la encabece la MUD».

Consultado al respecto por TalCual, Bruno Gallo, miembro de la dirección nacional de Avanzada Progresista, afirmó que lo dicho en el comunicado por el grupo de políticos es "una válida opinión del secretario general del partido en Barinas. El CEN aún no ha discutido. Estamos evaluando y conversando con los factores democráticos que están dispuestos a conversar". El secretario general nacional, Luis Augusto Romero, confirmó que se trata de "dibujo libre" pues "el partido no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Estamos evaluando".

También fue consultado Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz, que al respecto dijo que su partido "no forma parte de la Alianza Democrática ni en Barinas ni en ninguna parte del país. Somos parte de la Coalición Independiente. No tenemos representación en Barinas. Pronto será designada una junta promotora regional conformada por maestros y líderes de la educación del estado. Es decir, nadie representa al Lápiz".

El 21N el candidato de la Alianza Democrática, Rosales Peña, quedó de tercero en los resultados, principalmente con sufragios emitidos en la tarjeta de Acción Democrática que controla Bernabé Gutiérrez.

Guaidó al lado de los Superlano

Juan Guaidó salió de Caracas y apareció en la concentración opositora convocada en la capital barinesa. Desde allí afirmó que «la lucha por condiciones también es esto, es no rendirse, es defender la voluntad de la mayoría hasta el final, es no claudicar ni abandonar cuando la dictadura golpea. Hoy Barinas demuestra la fuerza de la mayoría decidida a luchar, pero también llama a la reflexión de la dirigencia. No solo se trata de lograr condiciones, sino de tener una estrategia para defender los votos de esa mayoría que se exprese, y hoy queda en evidencia que no existe».

El presidente encargado, como es reconocido por algunos gobiernos extranjeros incluyendo a Estados Unidos, acompañó el anuncio de su copartidario Freddy Superlano. Para las elecciones del 21-Nov, Guaidó no llamó a votar y consideró que el proceso estuvo viciado al no reunir condiciones democráticas.

El PSUV decidirá el domingo

Nicolás Maduro dijo el viernes en la noche que el partido que preside, y que perdió las eleccines de Barinas con el ahora exgobernador Argenis Chávez, decidirá quién sera su candidato para el 9 de enero de 2022 el domingo 5 de diciembre