Francisco Rodríguez: Guaidó debe nombrar directivas de empresas mixtas para “proteger” activos venezolanos

A casi un año de cumplirse la designación por parte de la Asamblea Nacional (AN), presidida por Juan Guaidó, de la Junta Ad Hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), aún no se han nombrado las directivas de sus empresas mixtas, dejando su control en manos de representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el punto de vista legal plasmado en la Constitución, cuando un Gobierno llega al poder, si no cambia las directivas de, por ejemplo, las empresas del Estado, las riendas siguen a cargo de la anterior gestión, lo que representaría un “peligro” para los recursos petroleros en el exterior.

Según explicó a Versión Final el economista Francisco Rodríguez, el gobierno interino de Juan Guaidó está en la obligación, desde el 23 de enero de 2019 cuando se juramentó como presiente de Venezuela, de nombrar a las directivas de todas las empresas del Estado que tengan activos fuera del país, como Estados Unidos y Europa.

El fundador y director de Oil For Venezuela, explicó que los activos externos de las compañías petroleras están bajo el control de los representantes de Maduro.

Todas las empresas mixtas son mayoritariamente propiedad de Pdvsa y cualquier junta directiva de Venezuela puede tomar decisiones sobre el manejo de fondos. En EE. UU. los activos están congelados y no se pueden movilizar sin una orden de la OFAC pero no quiere decir que no puedan verse afectados”, argumentó.