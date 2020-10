Foro Penal contabiliza 359 presos políticos en Venezuela

El Foro Penal contabilizó un total de 359 presos políticos en el país, en su último reporte de este martes, 6 de octubre.

A través de Twitter, la ONG detalló que de esas 359 personas, 335 son hombres y 24 son mujeres. También, la instancia de los derechos humanos detalló que el número de presos políticos civiles es de 232 y 127 son funcionarios militares, reseñó Runrunes.

Por otra parte, el FP señaló que de la cifra total, dos de los presos políticos son menores de edad.

El director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en Twitter que esta actualización se envió a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Consejo de DD. HH. de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El Foro Penal señaló que desde el año 2014 se han registrado 15.621 detenciones políticas en Venezuela y que ese organismo ha asistido a más de 12.000 detenidos, recogió Runrunes.

