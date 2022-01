Finagro recomienda invertir en aceite de palma y ganado bovino

El presidente de la inversora Finagro Sociedad Anónima (SA), Alexis Mujica, asegura que la economía nacional ha mostrado un “desarrollo importante”, porque los empresarios lograron avanzar y hay un incremento no solo en la producción, sino también en las exportaciones de algunos productos.

A su juicio, los mejores negocios para invertir dentro del agro en Venezuela, son la ganadería bovina y el aceite de palma.

“Yo pondría mis manos sobre el sector de ganadería bovina por la exportación y el del aceite de palma, porque se está convirtiendo en la principal materia grasa de uso industrial, artesanal y domestico en el país”, explicó.

Destacó que en el país hay productores que están haciendo un trabajo importante, lo cual permite vaticinar un año muy bueno para el sector.

En tal sentido, anunció que sacarán un certificado digital de inversión en aceite de palma africana, para aprovechar los beneficios de este rubro en el sector económico.

“El proceso es bastante sencillo, no exige ninguna documentación que una persona no tendría. Cédula de identidad, declaración del Impuesto Sobre la Renta, en este caso 2020, porque aún no ha cerrado la de 2021; una referencia bancaria y una declaración de origen de fondo (…) se puede comprar en bolívares, divisas y criptomonedas (…) tiene una duración de 90 días con un rendimiento de 1, 1% de pagaré mensual que nos permite seguir manteniéndonos en la vanguardia de inversión”, agregó.

Mujica añadió que el certificado se concentra en la agroindustrializacion, “nosotros adquirimos de contado 75 toneladas métricas de aceite de palma, es parte de un proyecto que pretende enlazar los productores con la agroindustria y la comercialización”, dijo.

El presidente de Finagro destacó en una entrevista para Unión Radio que, el aceite de palma es un producto de altísima rotación y calidad.