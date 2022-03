Fetraharina: Molinos de trigo trabajan a 50 % de capacidad y con la mitad de la nómina

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, explicó que el trigo que está llegando actualmente es de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que negó la posibilidad de un posible desabastecimiento en este rubro por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, lamentó la capacidad de producción actual no abastece la demanda nacional y lamentó que la libre importación genere un mayor desempleo en el sector.

“Los molinos están paralizados, trabajan al 50% de su capacidad; están diseñados para trabajar 4 turnos con una producción de 24 horas y hoy en día trabajan un turno, dos turnos y la nómina a 50 %. La producción de trigo no abastece la demanda porque hay 6 millones de personas afuera y con la invasión de la libre importación, los consumidores compran lo más barato, además, se está generando un mayor desempleo. El gobierno no está recibiendo impuestos en importantes cantidades, porque no se los cobra a esos productos que están entrando”, aseguró el presidente de Fetraharina.

Crespo agregó que la libre importación además afecta la discusión de los contratos colectivos.

“No hay convenciones colectivas porque cada vez que vamos a meter un proyecto de contrato, los patronos nos dicen que no se puede discutir el contrato colectivo con esa competencia tan desleal y un salario mínimo de medio Petro que no alcanza ni para un mercado mínimo”, advierte.

El máximo representante de Fetraharina se refirió también al costo de los fletes y destacó que el trigo está llegando por Puerto Cabello, lo que aumenta 4 veces su precio.

“Por eso es que hay las alzas en el precio de productoz terminadoz, como la pasta o el pan, porque los panaderos artesanales tienen que comprar directamente a Quinta Crespo y no a los molinos porque tienen que pagarle 4 veces el flete de Puerto Cabello”, precisó Crespo.

Sobre las panaderías artesanales, manifestó que hace 3 años había 10.000 establecimientos y actualmente quedan 7.000, que, a su juicio “parece que estuvieran en quiebra.

“El venezolano está comprando única y exclusivamente pan canilla, no compra ni el pan gallego ni el pan sobado porque son extremadamente caros y en las panaderías industriales lo quieren cobrar a 20 bolívares”, indica el dirigente.

Por último, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetraharina, Juan Crespo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo y retomar las propuestas presentadas ante la Asamblea Nacional, en febrero del año 2021, para dolarizar los salarios y la reactivación del Puerto de la Guaira, entre otros aspectos.