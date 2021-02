Fegalago: “Exigir fincas en excelentes condiciones es una utopía”

Los productores agropecuarios están “arrinconados” en el Zulia. La situación económica, la falla de los servicios públicos y el azote de la delincuencia les imposibilitan tener sus fincas en buenas condiciones. Por otro lado, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) les exige “excelentes” desenvolvimiento para evitar sanciones o la expropiación de sus predios.

Y es que más que un apoyo para solventar los problemas, los productores se sienten “intimidados” por parte de los entes gubernamentales, recoge el portal Descifrado.

Las visitas de los funcionarios del INTI se intensificaron en noviembre y diciembre pasado en las haciendas de los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Colón y varios municipios de la Costa Oriental del Lago (COL), exigiendo buenas condiciones, esto según declaró a La Verdad Paúl Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), quien catalogó las inspecciones como una “intimidación”.

No nos negamos a atender a los funcionarios del INTI, no tenemos problema en eso, pero lo catalogamos como intimidación porque estamos en un momento de dificultad. El trabajo es prácticamente imposible. No tenemos combustible y no conseguimos los repuestos. Eso hace imposible mover nuestra maquinaria. La crisis económica nos tiene arrinconados. Exigir a los productores que tengan las fincas en excelentes condiciones es una utopía”, expuso Márquez.