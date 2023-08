Fedecámaras-Zulia: "Las sanciones no generaron la crisis del país, pero es necesario levantarlas"

Durante una rueda de prensa para dar a conocer sus propuestas en la gestión 2023-2025, el nuevo presidente de Fedecámaras-Zulia, Alex Balza, se pronunció sobre las sanciones impuestas a Venezuela, donde señaló que no son las responsables de la crisis del país; sin embargo, es importante levantarlas.

Las declaraciones, dadas este martes 1 de agosto, fueron en concordancia a la reciente entrevista del presidente de Fedecámaras, Adán Celis, quien manifestó que es necesario salir de esos "bloqueos", impuestos por EE. UU. y la Unión Europea, para potenciar la economía, cuyas palabras fueron elogiadas una semana después por el presidente de la Republica, Nicolás Maduro.

La crisis no la generó las sanciones, las sanciones están generando la solución a la crisis. Ahora bien, ¿necesitamos levantar las sanciones?, por supuesto. Porque no podemos darle la solución a la crisis que tenemos (...) Si nosotros no levantamos las sanciones en un momento determinado, no vamos a tener inversión extranjera", explicó Balza.