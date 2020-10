Fedecámaras: Subir el salario no basta para que se recupere la capacidad de compra

El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cussano, explicó que “la capacidad de compra de la gente pasa por algo más complejo que solo subir el salario, necesario pero inútil sino viene acompañado de incentivos a la producción, entorno de competitividad, dirección de las políticas públicas hacia la generación de confianza”.

Para Cussano, es esencial “la seguridad jurídica, sustentabilidad y estabilidad de la política en el tiempo. La inversiones que requiere el país no son de retornos a corto plazo; el modelo económico entre otras cosas no debe cambiar según el momento político. El entorno laboral requiere marco regulatorio que promueva la productividad construyendo bienestar social sobre la base de oportunidades y no sobre la imposición de utopías que no le resuelven el problema de la calidad de vida a la ciudadanía”.

“Para lograr ese anhelado poder adquisitivo de la gente, que se revierta el círculo vicioso y entremos en uno virtuoso necesitamos, consensos políticos para diseñar ese modelo económico, sensatez en el rol de cada actor que conforma el quehacer diario de la Nación”, agregó Cussano.

Además es necesario, “querer ser útiles al país y su gente, quizás eso implique no ser popular pero solo así lograremos esa meta de sólidas libertades, inclusivas y donde se resalten la esencia trabajadora, emprendedora y alegre de quienes hacemos vida en Venezuela o en quienes ella vive aún estando afuera”, concluyo el presidente de Fedecámara.