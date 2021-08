Fedecámaras: Hay que devolver las empresas expropiadas a sus dueños

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, señaló que está comprobado en el mundo occidental que “la empresa privada es un agente de cambio”.

Hay que legislar para que se les devuelvan las empresas a todos los que se las quitaron; también en los tribunales, es indispensable demostrar la voluntad política. Recuperar el crédito financiero y vigorizar la economía. Tiene que haber incentivos para que seamos productivos, al punto de planificar nuestras vidas como individuos formalmente incorporados, reseña Finanzas Digital.

Es fundamental centrarnos primero en los problemas de Venezuela, para luego ir solucionando los de los empresarios, agregó Fernández.

Durante el programa Análisis Situacional, transmitido por Globovisión, Fernández afirmó que un buen empleo necesita trabajadores productivos y empresas eficientes. Tenemos que empezar a definir qué es Estado. No puede ser intervencionista, sino un árbitro. No ha sido exitoso en los sectores estratégicos que ha manejado”.

Sostuvo que “el chavismo no termina de separarse de manera decidida de las invasiones y expropiaciones. Sigue habiendo invasiones de edificios y galpones. A lo mejor son espontáneos, pero el gobierno debe garantizar el Estado de derecho y defender la propiedad privada”.

El modelo rentista se agotó

Fernández comentó que la planificación central de la economía ha traído resultados ya conocidos. El modelo rentista se agotó pero no hay medidas del Estado para cambiarlo.

“Hubo muchas prácticas rentistas pero ese modelo no lo dio el sector privado ni Fedecámaras. No puedo concluir que no se haya invertido, se hicieron instalaciones, producto de la inversión privada”, agregó.

Dinero y beneficios sociales

Dijo que “hay una pequeña clase que ha acumulado mucho dinero, pero también han traído muchos beneficios para la sociedad. En el cierre de 2019, fue el momento de la humanidad con menos pobreza. La economía debe ser inclusiva, productiva y sustentable”.

Aseguró que en Venezuela se dio la dolarización espontánea “para preservar el valor del trabajo y que éste no se devaluara. Eso ha llamado la atención de los agentes económicos. Ha vuelto el crédito comercial y ojalá volviera el bancario. Algunos espacios basados en la iniciativa privada, se han recuperado mejor que las que siguen con el Estado”.