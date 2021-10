Fedeagro: “Si no dan créditos, la economía no va a despegar”

Celso Fantinel, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), afirmó que es importante que las autoridades revisen el encaje bancario a fin de restituir los créditos a los productores del campo.

“Si no se dan créditos, no solo a la agricultura sino a todos los sectores, el país no va a despegar y vamos a depender siempre de las importaciones”, enfatizó. Asimismo sostuvo que “lo que queremos es que las políticas sean de largo aliento para que realmente sean efectivas”.

Por otro lado, indicó que desde el sector que representa “queremos producir más en cantidad y calidad y a mejor precio para los consumidores y ahí estamos todos”. Afirmó que en algunos rubros como maíz y caña de azúcar se aumentó la siembra, pero por el esfuerzo de los productores locales.

“Ese 20% de aumento en siembra de maíz blanco es por la constancia y todo el esfuerzo de los productores privados para producir maíz blanco y amarillo, nos metemos la mano en el bolsillo, tocamos nuestros ahorros y aquí estamos sembrando”, dijo en el programa “Dos más Dos”, transmitido por Unión Radio