Familiares del capitán Luis de la Sotta exigen atención médica urgente

Los familiares del capitán de navío Luis de la Sotta solicitaron atención médica urgente y que sea trasladado a un centro de salud debido a serias afecciones de salud que ponen en riesgo su integridad física.

En un tuit Molly de la Sotta, hermana del preso político militar, explicó que padece de “gastritis severa con reflujo e inflamación de colon, hace más de cuatro meses tiene vértigo y debe chequear creatinina”.

Además denunció que el capitán De La Sotta recibió la visita de médicos enviados por el director del Hospitalito, el general de Brigada Alfredo García Parra, pero acudieron “sin tensiómetro pero con fotógrafos, que no dieron tratamiento”.

Pero con FOTÓGRAFOS,que NO dieron tratamiento. La Comisión de @mbachelet le dice a mi madre q ellos están viendo cómo le hacen llegar a las autoridades la solicitud (NO les permiten verlo),el JUEZ LEONARD PERNIA PEREIRA tiene solicitud de traslado médico del abogado y NO RESPONDE

— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) October 27, 2021