Familiares de Rodríguez Torres exigen información sobre su estado de salud

Danelly Rodríguez Torres, hermana del mayor general del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, denunció que no posee información sobre el estado de salud, luego de que fuese traslado al Hospital Militar Carlos Arvelo, durante unas horas, por problemas de salud.

El jueves nos enteramos de que Miguel había sido trasladado al Hospital Militar, me acerqué para conocer las razones, pero cuando llegué al piso donde lo tenían estaba custodiado por funcionarios, no me permitieron verlo, me pidieron que me retirara, ni siquiera hubo contacto con los médicos”, relató la mujer en entrevista con Vladimir Villegas, para Unión Radio.