Familiares de exgerentes de Pdvsa detenidos desmintieron acusaciones de William Saab

Los familiares de los gerentes de Pdvsa, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, detenidos por supuestamente entregar información confidencial de la estatal a empresas de Estados Unidos, desmintieron las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, sobre el juicio.

“Nos embarga un profundo malestar que esa situación se ha vuelto a reproducir; las afirmaciones vertidas en el comunicado suscrito por el fiscal general de fecha 5 de Febrero de 2021, vienen a ser otra andanadas de mentiras por no guardar correspondencia con todo lo realmente sucedido en el juicio”, reclamaron en un comunicado de prensa.

Estos rebatieron las “desinformaciones” vociferadas por el funcionario. “En primer lugar: los juicios no se ganan porque el ministerio Público traiga al debate 200 pruebas y el acusado ninguna, no se trata de una operación matemática de sumar o restar, el acusado no está obligado a traer al juicio prueba alguna para demostrar su inocencia, por aquello que el que tiene que probar es el que acusa”, indicaron.

“En segundo lugar: el hecho que mediante una experticia informática (…) en los que se encontró información divulgada. Eso por sí solo no demuestra la responsabilidad penal de Alfredo y Aryenis, lo que si fue contundente, es que al debate acudió como testigo la gerente general de operaciones de Pdvsa, quien afirmó o acreditó que esas informaciones eran manejadas por muchas otras Gerencias, y los gerentes están autorizados para llevarse a sus casas las computadoras, ya que en cualquier momento les pueden ser requeridas por sus superiores cualquier información”, expusieron los familiares.

Asimismo, denunciaron que las declaraciones de Saab son “clara violación del principio constitucional de la presunción de inocencia porque la sentencia condenatoria no está definitivamente firme”.