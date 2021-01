Fabiola Colmenarez sobre VPItv: “Nacimos para vencer la censura”

La actriz y empresaria venezolana, propietaria y directora de contenido del canal digital VPItv, anunció que están buscando la forma de seguir informando sobre lo que ocurre en el país tras la confiscación de sus equipos y la prohibición de transmitir contenido desde Venezuela.

En entrevista con Luis Chataing, recordó que funcionarios de Conatel y el Seniat llegaron a las instalaciones del canal en Caracas para confiscar sus equipos aduciendo que estaban “incitado al odio” al transmitir las colas de gasolina en al menos tres estados.

Colmenarez asegura que el procedimiento fue ilegal y que ya han adelantado el procedimiento para recuperar sus equipos.

A su juicio, el daño de cerrar VPItv y prohibir contenido dentro de Venezuela a quien perjudica es al venezolano de a pie que se informaba de lo que ocurre en el país a través de su plataforma.

Lamentó que más trabajadores de la prensa en Venezuela se queden sin trabajo tras la medida aplicada contra el canal digital. “Los reporteros no podrán ejercer su oficio en el territorio venezolano porque están amenazados con cárcel”, denunció.

“Aquí lo grave es, la responsabilidad y la prudencia, y eso me lleva a no poner en riesgo la vida de ninguna persona que haya trabajado con nosotros, incluso indirectamente. Por eso estamos ideando una forma distinta de salir. Esto no es RCTV, son otros tiempos, nosotros nacimos para vencer la censura, esto es digital, y la era digital va cambiando segundo a segundo”, remarcó.

Colmenarez recordó que VPItv nació el día que se instaló la Asamblea Nacional opositora que ganó con abrumadora mayoría en el año 2015, “la premisa era transmitir en vivo todo lo que pasaba en Venezuela”.

No es primera vez que Fabiola Colmenarez es víctima de la censura en Venezuela, recuerda durante la entrevista con Chataing. En Venevisión se quedó sin trabajo cuando alzó su voz contra el gobierno chavista. Ahora, como militante de Voluntad Popular, vive en el exilio, en Houston, Texas, tras haber sido perseguida política en su país.

“Nos robaron los equipos, pero no las ganas de informar y de decir la verdad… esto es gravísimo lo que está pasando, a los que nos están escuchando, no dejemos de visibilizar esto, la pelea hay que darla”, insistió