Exrector Díaz: Maduro empuja a la oposición a la abstención

El exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, afirmó que la estrategia del gobierno, “es lograr que el elector no vaya a votar y que los partidos no vayan a votar”.

Para Díaz un 80 por ciento de los venezolanos está en contra de la gestión del presidente Maduro, es por ello, que a su juicio el objetivo desde el Ejecutivo es estimular la abstención ya que si la oposición participa el gobierno perdería las elecciones parlamentarias.

Señaló que ante este escenario, el oficialismo decidió nombrar un nuevo CNE, “le quita los partidos a las autoridades legítimas para empujar a la oposición a la abstención, esa es la verdadera política de Maduro”.

Al respecto, Díaz se preguntó: ¿Hay que seguir el guión de Maduro?.

Díaz consideró que Maduró logró una “batalla psicológica” que es haber convencido a los partidos y a los electores que no tiene sentido votar.

“La principal condición electoral que hay que lograr es que la gente quiera defender su voto, porque la forma de protesta que pueden ejercer los sectores más vulnerables es con el voto”.

Consulta

Sobre la propuesta de Juan Guaidó de una consulta popular, respondió que el diputado en estos meses “ha asumido una conducción con un riesgo personal tremendo, se la ha jugado completa, ha tenido aciertos importantes y ha cometido errores importantes, aciertos y errores en conjunto, y esta consulta no tiene ninguna contradicción con el ejercicio del voto para las parlamentarias”.

Dijo que aun no conoce el contenido y diseño de la consulta, aunque precisó que “si van a preguntar cosas que luego no se van a materializar, obviamente no va a pasar de un ejercicio simbólico”.

Conversaciones

Dijo que el planteamiento reciente del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, busca abrir caminos para la “recuperación de la democracia”.

En entrevista con Shirley Varnagy en el circuito Onda de Unión Radio, defendió las conversaciones que permitieron la liberación de 110 personas, entre ellas diputados y dirigentes de oposición.

“Conversaciones con el adversario siempre tiene que haber en cualquier momento», sostuvo Díaz quien remarcó que «el camino de la política es conversar (…) no son procesos nuevos ni deben llamar a la extrañeza”.

Sobre las agendas de conversación, acotó que siempre han sido las mismas, «la que estaba en República Dominicana, la de Oslo, que es buscar la recuperación de la democracia en Venezuela».