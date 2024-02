Expulsión de misión de la ONU aumenta el desamparo de defensores de DD. HH. en Venezuela

La medida de suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Venezuela ha encendido las alarmas de los activistas en el país, quienes aseguran que las víctimas de abusos han quedado desprotegidas y que la ausencia de asistencia técnica en materia de derechos humanos afectará gravemente a la población, en especial en pleno año electoral.

Este 15 de febrero el canciller de Yván Gil anunció que los representantes del organismo tienen 72 horas para irse del territorio nacional. Tras la noticia, ONG recordaron que se trata de la salida de la principal entidad de Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos.

Las labores de la Oficina estaban enfocadas en evitar que se repitiesen violaciones o ataques contra los venezolanos mediante el establecimiento de alertas tempranas, reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores y concienciar y aumentar la visibilidad de los casos, indica el sitio web de Naciones Unidas.

Hay dos situaciones: primero, los casos que ellos (la Oficina) ya estaban conociendo y trabajando y que ahora obviamente no van a poder continuar, porque no van a seguir en el país. Por otro lado, las víctimas que, al día de hoy, quieren hacer denuncias y que ya no lo van a poder hacer. Entonces allí se les priva a esas víctimas de una instancia de protección que antes tenían”, explicó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, a Efecto Cocuyo.