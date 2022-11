Expertos: Oposición debe dejar el "gobierno interino" y concentrarse en las primarias

El opositor de Venezuela Juan Guaidó y su círculo más cercano se aferran a la idea de seguir manteniendo la figura del "gobierno interino", que cumplirá en enero próximo cuatro años sin lograr su promesa principal de un cambio de Gobierno, por lo que expertos consideran necesario modificar la estrategia antichavista y eliminar esta "estructura".

En 2019, Guaidó logró aglutinar apoyos internos y el reconocimiento como "presidente interino" de decenas de países, incluyendo a Estados Unidos, tras una particular interpretación de la Constitución y desafiando la legitimidad de Nicolás Maduro.

Pero con el paso del tiempo, esos apoyos han mermado y, este año, Washington se ha acercado al Gobierno de Nicolás Maduro, con una serie de conversaciones que comenzaron en marzo de este año, cuando una delegación estadounidense, encabezada por el asesor de Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, visitó el país suramericano.

El director de la asesoría política Log Consultancy, Giulio Cellini, dijo a EFE que actualmente no hay ninguna ventaja en la existencia del "gobierno interino", por lo que considera un error seguir insistiendo en una estrategia que no ha cumplido con el objetivo para lo cual se constituyó en un principio.

El país se va a movilizar en torno a una estrategia que lo convoque y además una estrategia certera, real, no basada en eufemismos, no basado en cuestiones que no han funcionado. Hay que dar fin a una estrategia que tiene al país atascado", apostilló.